Giro della Lunigiana, gran finale tra Castelnuovo Magra e Casano di Luni: tappa in diretta su Sportface TV

Il Giro della Lunigiana 2026 si prepara a vivere l’atto conclusivo con la quarta tappa, in programma oggi da Castelnuovo Magra a Casano di Luni. Saranno 108,1 chilometri di montagna, un percorso impegnativo, che potrebbe risultare decisivo per la classifica generale. La frazione sarò trasmessa in diretta dalle 10.30 su Sportface TV, attraverso il canale FCI Bike Live disponibile anche su Amazon Prime Video.

108 chilometri di montagna per decidere il Giro

La partenza è prevista da Colombiera, lungo la SS1 Aurelia, a Castelnuovo Magra, mantre l’arrivo sarà posto in Via Castagno a Casano di Luni. Il profilo viene classificato ufficialmente come di montagna, dettaglio che rende l’ultima giornata particolarmente selettiva.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Dopo le frazioni precedenti, caratterizzate da arrivi differenti e terreno vario, il gruppo dovrà affrontare un ultimo sforzo importante tra Liguria e Toscana. La gestione delle energie sarà fondamentale, così come la capacità di reagire agli attacchi degli uomini di classifica.

Diretta dalle 10.30 su Sportface TV e FCI Bike Live

Anche l’ultima tappa potrà essere seguita integralmente in video. La diretta scatterà alle 10.30 sui canali ufficiali Facebook e YouTube del Giro della Lunigiana e soprattutto su FCI Bike Live, il canale curato da Sportface e disponibile su Amazon Prime Video.

La telecronaca sarà affidata a Valerio Bianco, affiancato nel corso della manifestazione da Stefano Garzelli, Alessandro Peyacchi e Giada Borgato. Tutto pronto, dunque, per una frazione che promette spettacolo: 108,1 chilometri per incoronare il vincitore della 50esima edizione del Giro della Lunigiana, con il gran finale visibile anche su Sportface TV.