Mondiali Aerobica 2026, Italia subito protagonista a Pamplona: Rexhepi-Falera e il Trio conquistano la finale

Nella prima giornata alla Navarra Arena gli azzurri centrano due finali. Secondo posto in qualifica per la Coppia Mista Rexhepi-Falera, settimo il Trio Ciurlanti-Colnago-Alighieri. Oggi spazio alle qualificazioni di Individuale Maschile e Gruppo e alla finale del Trio.

È iniziato con due finali conquistate il Mondiale 2026 di Ginnastica Aerobica dell’Italia a Pamplona. Nella giornata inaugurale di ieri, venerdì 11 settembre, alla Navarra Arena gli azzurri hanno centrato l’accesso all’atto decisivo con la Coppia Mista formata da Lucrezia Rexhepi e Matteo Falera e con il Trio composto da Andrea Colnago, Arianna Ciurlanti e Nicole Alighieri.

La Nazionale è seguita in Spagna dalla direttrice tecnica Luisa Righetti e dal direttore sportivo e capodelegazione Graziano Piccolo. Presente a Pamplona anche il presidente federale Andrea Facci.

Rexhepi-Falera secondi e subito in finale

Il primo grande risultato della spedizione italiana è arrivato dalla Coppia Mista. Rexhepi e Falera hanno chiuso le qualificazioni al secondo posto con 19.250 punti, preceduti soltanto dagli ucraini Anastasiia Kurashvili e Halaida, primi con 19.850.

Gli azzurri hanno preceduto anche formazioni di primo piano come Azerbaijan, terzo con 19.050, e Cina, quarta con 19.000, conquistando così il pass per la finale iridata.

In gara per l’Italia anche Andrea Colnago e Marras, autori di un 18.350 che è valso il quattordicesimo posto, insufficiente per pochi decimi a entrare tra i finalisti.

Il Trio azzurro chiude settimo e si qualifica

Seconda finale italiana grazie ad Andrea Colnago, Arianna Ciurlanti e Nicole Alighieri. Il Trio ha ottenuto 18.965 punti, chiudendo al settimo posto le qualificazioni e conquistando il diritto di tornare in pedana oggi per la gara che assegnerà le medaglie.

L’altra formazione azzurra composta da Davide Nacci, Sara Cutini e Francesco Sebastio ha invece terminato la prova al ventunesimo posto con 17.515. Un errore nella parte conclusiva dell’esercizio ha inciso sul punteggio finale.

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Individuale femminile, tre azzurre fuori dalla finale

Nessuna qualificazione tra le migliori otto nell’Individuale Femminile, nonostante tre prove di buon livello.

Sara Cutini ha ottenuto 18.850 punti chiudendo all’undicesimo posto, mentre Arianna Ciurlanti ha totalizzato lo stesso punteggio terminando dodicesima. Lucrezia Rexhepi ha invece chiuso sedicesima con 18.450.

La migliore della qualificazione è stata l’ucraina Anastasiia Kurashvili, capace di raggiungere quota 20.450.

Oggi qualificazioni maschili e Gruppo, poi la finale del Trio

Il programma mondiale prosegue oggi, sabato 12 settembre. Alla Navarra Arena sono previste le qualificazioni dell’Individuale Maschile e del Gruppo, due nuove occasioni per l’AEROItaly di incrementare il numero di presenze nelle finali.

La giornata vivrà però soprattutto sulla finale del Trio, nella quale Colnago, Ciurlanti e Alighieri proveranno a migliorare il settimo posto ottenuto ieri e a inserirsi nella lotta per le medaglie.

Oggi sono previste anche le finali dell’Individuale Femminile e dell’Aerobic Step, specialità nelle quali l’Italia non sarà presente nell’atto conclusivo.

Italia già con due finali dopo la prima giornata

Il bilancio del debutto resta quindi positivo: su tre specialità affrontate ieri, la Nazionale ha portato due formazioni in finale. Un avvio che conferma la competitività del movimento azzurro in una rassegna iridata nella quale ogni posizione viene decisa spesso da pochi centesimi.

Le gare dei Mondiali di Pamplona possono essere seguite in streaming sulla piattaforma EurovisionSport, gratuitamente previa registrazione.