Arrampicata speed, Guiyang: Al Hilmi e Deng vincono le prove individuali, oggi spazio alla staffetta mista

La World Climbing Series è ripartita in Cina con il nuovo format a quattro corsie. Ieri assegnati i primi successi individuali, oggi prosegue il programma con il Mixed Relay. Sei gli azzurri impegnati: Colli, Randi, Zurloni, Robbiati, Fossali e Ponzinibio.

La Speed è tornata protagonista nella World Climbing Series con la tappa di Guiyang, in Cina. L’appuntamento, quinto dei sette previsti nel circuito 2026, è iniziato ieri, venerdì 11 settembre, e proseguirà fino a domani con prove individuali e staffette disputate nel nuovo formato della 4-lane competition.

La prima giornata ha già assegnato i successi individuali: tra gli uomini si è imposto l’indonesiano Antasyafi Robby Al Hilmi, mentre la gara femminile è stata vinta dalla cinese Deng Lijuan.

Al Hilmi conquista il primo oro in carriera

La finale maschile ha premiato Al Hilmi, autore di un personal best da 4”65 nella corsa decisiva. Alle sue spalle il cinese Ling Yongzhi, secondo in 4”75, e il connazionale Chu Shouhong, bronzo con 4”80. Quarto il giapponese Ryo Omasa in 4”99.

La gara ha riservato diverse sorprese, con il leader delle qualificazioni e primatista mondiale Zhao Yicheng e lo statunitense Samuel Watson eliminati entrambi nei quarti di finale.

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Deng Lijuan torna al successo davanti al pubblico cinese

Tra le donne è stata Deng Lijuan a salire sul gradino più alto del podio, fermando il cronometro a 6”14. Per la cinese, argento olimpico a Parigi 2024 e ai Mondiali di Seul 2025, si tratta del primo successo nelle World Climbing Series da oltre due anni.

Seconda l’ucraina Polina Khalkevych in 6”37, mentre la sudcoreana Jeong Jimin ha chiuso terza con 6”39. Fuori dal podio l’altra coreana Sung Hanareum.

Anche il tabellone femminile ha riservato eliminazioni importanti: la statunitense Emma Hunt, migliore delle qualificazioni con 6”07, è uscita nei quarti dopo aver nuovamente avvicinato la barriera dei sei secondi.

Sei azzurri a Guiyang

L’Italia si presenta alla tappa cinese con sei velocisti. Nel settore femminile ci sono Beatrice Colli, fresca campionessa d’Europa e detentrice del record italiano, e Giulia Randi, protagonista di una stagione internazionale impreziosita dall’argento ottenuto a Chamonix.

Tra gli uomini difendono i colori azzurri Matteo Zurloni, Luca Robbiati, Ludovico Fossali e Francesco Ponzinibio.

Guiyang rappresenta una nuova occasione per confrontarsi con il format a quattro corsie già sperimentato a Cracovia, che porta contemporaneamente più atleti sulla parete e viene utilizzato sia nelle prove individuali sia nelle staffette.

Oggi la staffetta mista

Dopo le gare individuali di ieri, oggi, sabato 12 settembre, il programma è dedicato alla staffetta mista. Le qualificazioni erano previste nella mattinata italiana, mentre le finali scatteranno alle 13.30.

Per l’Italia le combinazioni coinvolgono Colli insieme a Zurloni o Robbiati e Randi con Ponzinibio o Fossali. Il Mixed Relay è una delle specialità nelle quali gli azzurri hanno già mostrato un potenziale importante: a Cracovia la coppia Randi-Fossali aveva firmato il record europeo in 11”85.

Il primato mondiale della specialità era stato invece fissato dagli statunitensi Emma Hunt e Samuel Watson in 10”89.

Domani le staffette maschili e femminili

La tappa di Guiyang si concluderà domani, domenica 13 settembre, con le prove a squadre maschili e femminili.

Nella staffetta femminile l’Italia farà affidamento su Beatrice Colli e Giulia Randi. Nel settore maschile saranno invece presenti due formazioni: Ludovico Fossali-Francesco Ponzinibio e Matteo Zurloni-Luca Robbiati.

Proprio Zurloni e Robbiati arrivano in Cina con un precedente significativo: a Madrid avevano raggiunto i quarti di finale stabilendo anche il record italiano in 10”34.

World Climbing Series Guiyang, il programma restante

Sabato 12 settembre

Ore 13.30 – Finali staffetta mista

Domenica 13 settembre

Ore 05.00 – Qualifiche staffetta maschile

Ore 06.50 – Qualifiche staffetta femminile

Ore 14.00 – Finali staffette maschili e femminili

Le finali sono disponibili in diretta su Eurosport, Discovery+ e HBO.

Dopo Guiyang si resta in Cina

Per gli specialisti della Speed la trasferta asiatica non finirà con Guiyang. Il circuito farà infatti nuovamente tappa in Cina dal 18 al 20 settembre a Chongqing, prima dell’ultimo appuntamento stagionale previsto a Santiago del Cile dal 23 al 25 ottobre.

La corsa alla classifica generale resta quindi aperta, con gli azzurri chiamati a sfruttare prima le staffette di Guiyang e poi il secondo appuntamento cinese per provare a guadagnare terreno nella parte conclusiva della stagione.