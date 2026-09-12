US Open, Zverev torna in finale dopo sei anni: Khachanov battuto e Sinner agganciato nella Race

Sei anni dopo la dolorosa finale persa contro Dominic Thiem, Alexader Zverev torna giocarsi il titolo degli US Open. Il numero 2 del mondo ha superato Karen Khachanov in tre set con il punteggio di 6-3 7-6(7) 7-6(6) dopo 2 ore e 58 minuti. Per il tedesco sarà la terza finale Slam consecutiva, dopo il successo al Roland Garros contro Cobolli e la sconfitta a Wimbledon contro Sinner.

Sevizio, solidità e due tie-break vinti nei momenti decisiv

Zverev ha costruito il successo soprattutto con il servizio, chiudendo con 15 ace contro i 6 di Khachanov e 37 vincenti complessivi. Dopo un primo set deciso dall’unico break arrivato nell’ottavo game, la partita si è fatta molto più equilibrata.

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Nel secondo parziale Khachanov ha recuperato un break di svantaggio e nel tie-break si portato avanti 5-3, ma Zverev ha reagito vincendo 9-7. Anche il terzo set è arrivato al tie-brek: il russo ha avuto due set point sul 6-4, ma ha commesso due errori consecutivi e il tedesco ne ha approfittato chiudendo il match.

Zverev aggancia Sinner: final decisiva anche per la Race

Il successo ha un peso enorme anche in ottica classifica. Zverev ha infatti raggiunto Jannik Sinner a quota 7.950 punti nella Race e con un eventuale titolo a New York potrebbe operare il sorpasso.

In final affronterà il vincente del derby americano tra Ben Shelton e Frances Tiafoe. Dopo aver ritovaro continua nei grand appuntamenti, Zverev si presenta così all’ultimo atto con una doppia opportunità: conquistare un altro Slam e mettere la freccia nella corsa al vertice stagione.