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Tennis

US Open, Zverev torna in finale dopo sei anni: Khachanov battuto e Sinner agganciato nella Race

Lorenzo De Angelis
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Alexander Zverev
(250119) -- MELBOURNE, Jan. 19, 2025 (Xinhua) -- Alexander Zverev celebrates scoring during the men's singles 4th round match between Alexander Zverev of Germany and of France at Australian Open tennis tournament in Melbourne, Australia, Jan. 19, 2025. (Photo by Hu Jingchen/Xinhua) - Hu Jingchen -//CHINENOUVELLE_chinenouvelle1180/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2501191545

Sei anni dopo la dolorosa finale persa contro Dominic Thiem, Alexader Zverev torna giocarsi il titolo degli US Open. Il numero 2 del mondo ha superato Karen Khachanov in tre set con il punteggio di 6-3 7-6(7) 7-6(6) dopo 2 ore e 58 minuti. Per il tedesco sarà la terza finale Slam consecutiva, dopo il successo al Roland Garros contro Cobolli e la sconfitta a Wimbledon contro Sinner.

Sevizio, solidità e due tie-break vinti nei momenti decisiv

Zverev ha costruito il successo soprattutto con il servizio, chiudendo con 15 ace contro i 6 di Khachanov e 37 vincenti complessivi. Dopo un primo set deciso dall’unico break arrivato nell’ottavo game, la partita si è fatta molto più equilibrata.

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Nel secondo parziale Khachanov ha recuperato un break di svantaggio e nel tie-break si portato avanti 5-3, ma Zverev ha reagito vincendo 9-7. Anche il terzo set è arrivato al tie-brek: il russo ha avuto due set point sul 6-4, ma ha commesso due errori consecutivi e il tedesco ne ha approfittato chiudendo il match.

Zverev aggancia Sinner: final decisiva anche per la Race

Il successo ha un peso enorme anche in ottica classifica. Zverev ha infatti raggiunto Jannik Sinner a quota 7.950 punti nella Race e con un eventuale titolo a New York potrebbe operare il sorpasso.

Tennis Australian Open Day 10, Melbourne, USA 27 Jan

Mandatory Credit: Photo by Sydney Low/CSM/Shutterstock (16446991y)
3rd seed ALEXANDER ZVEREV of Germany in action against 25th seed LEARNER TIEN of the USA on Rod Laver Arena in a Men’s Singles Quarterfinals match on day 10 of the Australian Open in Melbourne, Australia. ZVEREV won 63 67 61 76
Tennis Australian Open Day 10, Melbourne, USA – 27 Jan 2026

In final affronterà il vincente del derby americano tra Ben Shelton e Frances Tiafoe. Dopo aver ritovaro continua nei grand appuntamenti, Zverev si presenta così all’ultimo atto con una doppia opportunità: conquistare un altro Slam e mettere la freccia nella corsa al vertice stagione.

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