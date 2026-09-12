F1, il GP di Spagna entra nella storia: oggi la prima pole sul nuovo Madring, qualifiche in differita su TV8

La Formula 1 vive oggi un momento storico con le qualifiche del GP di Spagna 2026 sul nuovo circuito del Madring, a Madrid. Per la prima volta verrà assegnato una pole position sul tracciato cittadino ricavato tra strade pubbliche e aree interne al complesso fieristico IFEMA. Le qualifiche scatteranno alle 16.00, mentre chi vorrà seguirle gratuitamente su TV8 dovrà attendere la differita delle 18.30.

Madring, prima qualifica assoluta su un circuito tutto da scoprire

Il trasferimento del GP di Spagna da Barcellona a Madrid è una delle grandi novità del calendario 2026. Il Madring richiama per concezione circuiti come quello di Miami, alternando sezioni cittadine e tratti costruiti all’interno dell’area IFEMA.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Le prove libere hanno già permesso ai team di raccogliere dati, ma la vera prova arriverà oggi, quando i piloti dovranno spingersi al limite. Prima delle qualifiche è in programma la terza sessione di libere, dalle 12.30 alle 13.30.

Qualifiche alle 16.00: diretta Sky, TV8 solo in differita

La sessione decisiva per la griglia partirà alle 16.00 e sarà visibile in diretta esclusivamente a pagamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e NOW. Per il pubblico in chiaro, invece, TV8 trasmetterà le qualifiche alle 18.30, quindi con due ore e mezza di differita. Disponibile anche lo streaming gratuito sul sito di TV8.

La curiosità è enorme: dopo Ferrari, Lotus e McLaren sui vecchi circuiti spagnoli, oggi un nuovo nome entrerà nell’albo d’oro delle pole position del GP di Spagna.