Tennis su Sky e NOW, acquisiti i diritti della Laver Cup 2026: finali US Open e poi Guadalajara e Sao Paulo

La competizione a squadre sarà in diretta dal 25 al 27 settembre alla O2 Arena di Londra. Intanto oggi la finale femminile degli US Open, domani quella maschile. Dal 13 al 20 settembre spazio anche ai tornei WTA di Guadalajara e Sao Paulo.

La Laver Cup 2026 entra nell’offerta di Sky e NOW. Sky ha acquisito i diritti di trasmissione della nona edizione della competizione a squadre, in programma da venerdì 25 a domenica 27 settembre alla O2 Arena di Londra.

Saranno trasmessi tutti i 12 match della sfida tra Team Europe e Team World, ampliando ulteriormente una programmazione che comprende i tornei ATP e WTA commercializzati dai rispettivi circuiti fino al 2028, le WTA Finals, le Nitto ATP Finals e due Slam, US Open e Wimbledon.

Laver Cup 2026 su Sky e NOW dal 25 al 27 settembre

L’appuntamento londinese rappresenta la principale novità annunciata da Sky per la parte conclusiva della stagione. La Laver Cup tornerà a mettere di fronte Europa e resto del mondo in tre giornate di incontri alla O2 Arena.

La competizione sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW, con l’intera serie dei dodici match prevista dal format.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

US Open, oggi la finale femminile

Nel frattempo prosegue il weekend conclusivo degli US Open 2026. Oggi, sabato 12 settembre, alle 22 è in programma la finale femminile, in diretta su Sky Sport Tennis.

Domani, domenica 13 settembre alle 20, toccherà invece alla finale maschile, visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport 4K.

Da domani il WTA 500 di Guadalajara

Archiviato lo Slam americano, la stagione femminile proseguirà immediatamente con due nuovi appuntamenti.

Da domenica 13 a sabato 19 settembre si disputerà il WTA 500 di Guadalajara, in Messico, mentre da lunedì 14 a domenica 20 settembre sarà la volta del WTA 250 di Sao Paulo, in Brasile.

Sky Sport Tennis sarà il canale di riferimento per seguire gli incontri principali e quelli delle migliori giocatrici del circuito, con telecronaca in italiano per i match selezionati.

Sky Sport Plus ed Extra Match per seguire più campi

La copertura sarà arricchita anche da Sky Sport Plus. Dal canale 203, attraverso il tasto verde del telecomando Sky Q via satellite o la funzione interattività di Sky Glass connesso a Internet, sarà possibile accedere alle dirette provenienti dai diversi campi e agli aggiornamenti delle classifiche ATP e WTA.

Per gli abbonati NOW sarà invece disponibile Extra Match, con ulteriori canali dedicati alle immagini prodotte direttamente dai circuiti ATP e WTA.

Notizie e approfondimenti accompagneranno la programmazione anche su SkySport.it, Sky Sport Insider, attraverso la newsletter Circoletto Rosso curata da Angelo Carotenuto, e sui canali social ufficiali di Sky Sport.

US Open e tornei WTA, la programmazione su Sky e NOW

Sabato 12 settembre

Ore 22 – Finale femminile US Open – Sky Sport Tennis

Domenica 13 settembre

Ore 20 – Finale maschile US Open – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Dalle 22 – Il meglio del WTA 500 Guadalajara – Sky Sport Max

Lunedì 14 settembre

Dalle 18 – Il meglio dei due tornei – Sky Sport Tennis

Martedì 15 settembre

Dalle 18 – Il meglio dei due tornei – Sky Sport Tennis

Mercoledì 16 settembre

Dalle 18 – Il meglio dei due tornei – Sky Sport Tennis

Giovedì 17 settembre

Dalle 18 – Il meglio dei due tornei – Sky Sport Tennis

Venerdì 18 settembre

Dalle 18 – Il meglio del WTA 250 Sao Paulo – Sky Sport Tennis

Ore 1 – Prima semifinale WTA 500 Guadalajara – Sky Sport Uno

Ore 3 – Seconda semifinale WTA 500 Guadalajara – Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Sabato 19 settembre

Ore 18 – Prima semifinale WTA 250 Sao Paulo – Sky Sport Tennis

Ore 20 – Seconda semifinale WTA 250 Sao Paulo – Sky Sport Tennis

Ore 1 – Finale WTA 500 Guadalajara – Sky Sport Tennis

Domenica 20 settembre

Ore 20.30 – Finale WTA 250 Sao Paulo – Sky Sport Tennis