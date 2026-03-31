CdM ISSF Tangeri, Rossi e Resca in evidenza nel Trap: le gare del 1° e 2 aprile su Tiro a Volo TV

Dopo i primi 75 piattelli Jessica Rossi guida la classifica provvisoria insieme alla spagnola Molne Magrina, mentre Daniele Resca è terzo tra gli uomini. Le finali saranno trasmesse su Tiro a Volo TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV.

Rossi in testa dopo i primi 75 piattelli

Entra nel vivo la gara di Fossa Olimpica della prima prova di Coppa del Mondo ISSF a Tangeri. Dopo le prime tre serie di qualificazione, per un totale di 75 piattelli, al comando della classifica femminile troviamo Jessica Rossi (Fiamme Oro) di Crevalcore, in testa a pari merito con la spagnola Mar Molne Magrina con lo score di 71/75.

Subito alle loro spalle Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni, terza con 70/75, mentre Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello occupa l’ottava posizione con 68/75. Se i risultati odierni venissero confermati anche nelle ultime due serie di qualificazione previste domani, tutte e tre le azzurre accederebbero alla finale, in programma a partire dalle ore 17.00 italiane.

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Resca terzo nella gara maschile

Nella classifica maschile guida il britannico Nathan Hales con 74/75. Alle sue spalle, con 73/75, inseguono il portoghese José Faria, il croato Giovanni Cernogoraz, lo spagnolo Adria Martinez Torres e l’azzurro Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento, attualmente in terza posizione provvisoria.

Più attardati Fabio Sollami di Caltanissetta con 70/75 ed Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno con 69/75. Anche per la gara maschile restano da disputare altri 50 piattelli di qualificazione, al termine dei quali i migliori otto accederanno alla finale prevista dalle 18.30 italiane.

Da segnalare inoltre il 39° posto provvisorio di Valentina Panza (Carabinieri) di Rose con 62/75 e il 48° di Emanuele Iezzi di Manoppello con 68/75 tra gli atleti in gara esclusivamente per i punti del Ranking ISSF.

Diretta su Tiro a Volo TV

Le gare del 1° e 2 aprile saranno trasmesse in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, che seguirà le finali del Trap e la prova Mixed Team.

La squadra azzurra di Trap

Uomini: Erminio Frasca (Fiamme Oro), Fabio Sollami, Daniele Resca (Carabinieri). RPO: Emanuele Iezzi.

Donne: Alessia Iezzi (Carabinieri), Jessica Rossi (Fiamme Oro), Erica Sessa (Fiamme Oro). RPO: Valentina Panza.

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Il programma

Mercoledì 1 aprile

Gara Trap maschile e femminile (50 piattelli)

Ore 17.00 finale Trap femminile

Ore 18.30 finale Trap maschile

Giovedì 2 aprile

Gara Trap Mixed Team

Ore 17.30 Medal matches Mixed Team Trap

Cerimonia di chiusura

Tutti gli orari sono indicati in ora italiana. La differenza di fuso tra Roma e Tangeri è di +1 ora a favore dell’Italia, già considerando il passaggio all’ora legale dal 29 marzo 2026.