Mondiali ciclismo 2026, Italia pronta per Montréal: Ganna guida gli azzurri, tutti i convocati

Dal 20 al 27 settembre il Canada ospita la rassegna iridata su strada. Filippo Ganna e Matteo Sobrero nella cronometro, Longo Borghini e Guazzini tra le donne. Otto azzurri nella prova in linea maschile.

L’Italia è pronta per i Mondiali di ciclismo su strada di Montréal, in programma in Canada da domenica 20 a domenica 27 settembre. La rassegna iridata assegnerà cinque titoli élite tra cronometro individuali, staffetta mista e prove in linea.

Tra i nomi di punta della spedizione azzurra spiccano Filippo Ganna, due volte campione del mondo a cronometro, ed Elisa Longo Borghini, riferimento della Nazionale femminile e plurimedagliata a livello olimpico, mondiale ed europeo.

Ganna e Sobrero nella cronometro maschile

Nella cronometro maschile l’Italia si affiderà a Filippo Ganna e Matteo Sobrero, chiamati a misurarsi sul percorso di 39,2 chilometri previsto per domenica 20 settembre.

In campo femminile, sempre sui 39,2 chilometri, saranno invece al via Vittoria Guazzini ed Elisa Longo Borghini.

Staffetta mista con Ganna, Longo Borghini e Cattaneo

Martedì 22 settembre toccherà alla staffetta a cronometro a squadre miste, prova non inserita nel programma olimpico.

Il sestetto azzurro sarà composto da Filippo Ganna, Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo, Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Monica Trinca Colonel.

La gara si disputerà su una distanza di 40,4 chilometri.

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Sette azzurre nella prova in linea femminile

La prova in linea femminile, in programma sabato 26 settembre, vedrà l’Italia schierare Francesca Barale, Sara Casasola, Eleonora Gasparrini, Elisa Longo Borghini, Erica Magnaldi, Silvia Persico e Monica Trinca Colonel.

Le azzurre saranno impegnate su un percorso di 180,4 chilometri.

Bettiol, Ciccone, Pellizzari e Trentin per la gara maschile

Otto invece i convocati per la prova in linea maschile che chiuderà i Mondiali domenica 27 settembre.

La squadra sarà composta da Alberto Bettiol, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Mark Finn, Giulio Pellizzari, Davide Piganzoli, Cristian Scaroni e Matteo Trentin.

La gara maschile sarà la prova più lunga dell’intera rassegna, con 273,7 chilometri da percorrere.

Il programma dei Mondiali di Montréal

Domenica 20 settembre

Ore 15.00 – Cronometro femminile, 39,2 km

Ore 18.45 – Cronometro maschile, 39,2 km

Martedì 22 settembre

Ore 14.30 – Staffetta a cronometro a squadre miste, 40,4 km

Sabato 26 settembre

Ore 15.00 – Prova in linea femminile, 180,4 km

Domenica 27 settembre

Ore 15.00 – Prova in linea maschile, 273,7 km

Gli orari indicati sono italiani.

Per l’Italia si apre così una settimana iridata ricca di ambizioni, con Ganna e Longo Borghini a guidare un gruppo che punta a essere protagonista sia nelle prove contro il tempo sia nelle gare in linea.