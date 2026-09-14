Mondiale femminile Under 20, Italia-Cina agli ottavi: mercoledì la sfida in diretta su Rai Sport

Le Azzurrine, prime nel girone davanti anche a Stati Uniti e Giappone, affronteranno la Cina mercoledì 16 settembre alle 18.30 a Sosnowiec. In palio un posto nei quarti di finale.

Sarà Italia-Cina uno degli ottavi di finale del Mondiale femminile Under 20. Dopo aver chiuso al primo posto un girone che comprendeva anche due potenze del calcio femminile internazionale come Stati Uniti e Giappone, le Azzurrine conoscono ora il prossimo ostacolo nel loro cammino iridato.

La sfida contro la formazione asiatica è in programma mercoledì 16 settembre alle 18.30 a Sosnowiec e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport.

Italia-Cina, un precedente che fa sorridere le Azzurre

La partita rievoca un precedente particolarmente felice per il calcio femminile italiano. Anche ai Mondiali 2019 in Francia Italia e Cina si affrontarono agli ottavi di finale, in quel caso con le Nazionali maggiori.

Le Azzurre vinsero 2-0 grazie alle reti di Valentina Giacinti e Aurora Galli, proseguendo il percorso in quella Coppa del Mondo che contribuì in maniera decisiva alla crescita della popolarità del movimento femminile in Italia.

Le Azzurrine si trasferiscono a Katowice

La squadra guidata da Nicola Matteucci ha intanto cambiato base operativa, trasferendosi da Lodz a Katowice per preparare la fase a eliminazione diretta.

Il programma degli ottavi prenderà il via mercoledì alle 15 con Brasile-Stati Uniti e Argentina-Corea del Sud. Quest’ultima partita interessa direttamente l’Italia: la vincente affronterà infatti nei quarti chi riuscirà a superare il turno tra Azzurrine e Cina.

Il tabellone degli ottavi del Mondiale Under 20

Nella parte alta del tabellone figura anche Spagna-Portogallo: chi passerà il turno affronterà nei quarti la vincente di Brasile-Stati Uniti.

Nella parte bassa spicca invece Corea del Nord-Giappone, riedizione della finale del Mondiale Under 20 del 2024, vinta dalla selezione nordcoreana. La squadra che avanzerà troverà nei quarti la vincente di Francia-Canada.

Completano il programma Inghilterra-Nigeria e Polonia-Colombia.

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Il programma completo degli ottavi

Mercoledì 16 settembre

Ore 15: Argentina-Corea del Sud (Sosnowiec)

Ore 15: Brasile-Stati Uniti (Katowice)

Ore 18.30: Italia-Cina (Sosnowiec)

Ore 18.30: Spagna-Portogallo (Katowice)

Giovedì 17 settembre

Ore 15: Francia-Canada (Lodz)

Ore 15: Inghilterra-Nigeria (Bielsko-Biala)

Ore 18.30: Corea del Nord-Giappone (Lodz)

Ore 18.30: Polonia-Colombia (Bielsko-Biala)

Regolamento: supplementari e rigori in caso di parità

Nella fase a eliminazione diretta, in caso di parità dopo i 90 minuti regolamentari, saranno disputati due tempi supplementari da 15 minuti. Se il risultato dovesse rimanere in equilibrio, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.

I cartellini gialli saranno azzerati dopo i quarti di finale. In casa Italia l’unica calciatrice attualmente diffidata è Karen Appiah, ammonita nella partita d’esordio contro gli Stati Uniti.

Le convocate dell’Italia per il Mondiale Under 20

Portieri: Elena Belli (Inter), Erica Di Nallo (Vicenza), Lavinia Tornaghi (Milan).

Difensori: Martina Bressan (Inter), Martina Cocino (Aarau), Lidia Consolini (Inter), Azzurra Gallo (Tolosa), Emma Lombardi (Fiorentina), Martina Tosello (Cesena), Caterina Venturelli (Sassuolo).

Centrocampiste: Giada Catena (Res Donna Roma), Maya Cherubini (Fiorentina), Paola Fadda (Sassuolo), Gabriella Langella (Napoli Women), Sofia Testa (Ternana Women), Marta Zamboni (Como Women).

Attaccanti: Karen Appiah (Cesena), Giulia Galli (Barcellona), Giada Pellegrino Cimò (Roma), Manuela Sciabica (Lazio), Rosanna Ventriglia (Ternana Women).

Lo staff delle Azzurrine

Tecnico: Nicola Matteucci; metodologo: Fabio Andolfo; vice allenatrice: Erika Lisi; preparatore dei portieri: Mattia Volpi; preparatori atletici: Lorenzo Corsi e Vincenzo Piermatteo; match analyst: Alessandro Rossi; medici: Michela Cammarano e Andrea Gattelli; fisioterapisti: Marco Fiore ed Eugenio Zarcone; nutrizionista: Vito Flavio Valletta; segretario: Aurora Leo.

Dopo il brillante primo posto nella fase a gironi, per l’Italia comincia dunque un nuovo Mondiale: da mercoledì ogni partita sarà senza appello, con la Cina primo ostacolo verso un possibile posto tra le migliori otto del torneo.