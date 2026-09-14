Tiro a segno, Italia verso i Mondiali: 19 azzurri convocati per la Coppa del Mondo del Cairo

Dal 8 al 16 ottobre gli azzurri saranno impegnati in Egitto nell’ultima grande tappa di avvicinamento ai Mondiali di Doha. Otto convocati nella carabina e undici nella pistola.

Diciannove azzurri per preparare nel migliore dei modi l’assalto ai Mondiali. L’Italia del tiro a segno sarà protagonista nella tappa di Coppa del Mondo del Cairo, in programma dall’8 al 16 ottobre, appuntamento particolarmente importante in vista della rassegna iridata di Doha.

Il poligono egiziano, ormai diventato uno degli impianti di riferimento del circuito internazionale, offrirà agli specialisti italiani di carabina e pistola l’occasione per verificare la condizione, affinare gli ultimi dettagli tecnici e raccogliere indicazioni preziose prima dell’appuntamento più importante della stagione.

Il Cairo ultimo grande test prima dei Mondiali

La tappa egiziana precederà di poche settimane i Mondiali di Doha, in programma in Qatar dall’1 al 14 novembre. Una rassegna che assegnerà le medaglie iridate e avrà un peso importante anche nel percorso verso Los Angeles 2028.

Per questo lo staff tecnico azzurro ha scelto una squadra numerosa, composta da otto tiratori per le gare di carabina e undici per quelle di pistola.

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Sollazzo guida il gruppo della carabina

Tra i nomi più attesi c’è Danilo Dennis Sollazzo, reduce dalla vittoria nella carabina ad aria compressa ai Giochi del Mediterraneo e già protagonista proprio al Cairo, dove nel 2022 conquistò l’argento mondiale.

Con lui ci saranno anche Edoardo Bonazzi e Carlotta Salafia, oltre a Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello e Martina Ziviani.

Maldini, Monna, Spinella e Mazzetti tra i protagonisti della pistola

Nel settore pistola riflettori puntati su Federico Nilo Maldini e Paolo Monna, specialisti dei 10 metri chiamati a cercare riscontri importanti in vista dei Mondiali e del percorso di qualificazione olimpica.

Attesa anche per Massimo Spinella nella pistola automatica da 25 metri, specialità nella quale il calabrese ha già dimostrato il proprio valore conquistando una vittoria in Coppa del Mondo nel 2023.

Nel gruppo figura inoltre il veterano e capitano Riccardo Mazzetti, altro riferimento azzurro nella pistola automatica.

I 19 convocati dell’Italia per il Cairo

Carabina: Lorenzo Bacci, Michele Bernardi, Edoardo Bonazzi, Danilo Dennis Sollazzo, Simon Weithaler, Sofia Ceccarello, Carlotta Salafia, Martina Ziviani.

Pistola: Federico Nilo Maldini, Matteo Mastrovalerio, Paolo Monna, Francesco Rutigliani, Gabriele Aldo Villani, Alessandra Fait, Cristina Magnani, Margherita Brigida Veccaro, Riccardo Mazzetti (automatica), Angelo Palella (automatica), Massimo Spinella (automatica).

Per l’Italia, dunque, il Cairo rappresenterà molto più di una semplice tappa di Coppa del Mondo: sarà il banco di prova più importante prima di Doha, con l’obiettivo di arrivare alla rassegna iridata con certezze tecniche e condizione già vicine al massimo.