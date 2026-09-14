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Formula 1 Motori

Antonelli vede il titolo: nove gare per gestire un vantaggio enorme e completare il sogno Mondiale

Lorenzo De Angelis
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Antonelli casco

Kimi Antonelli è sempre più vicino a trasformare il 2026 nell’anno della consacrazione definitiva. A nove gare dalla conclusione del Mondiale di Formula 1, il pilota Mercedes disponibile di 81 punti di vantaggio su George Russell, 101 su Lewis Hamilton e 106 su Landro Norris. Un margine che gli permette di iniziare a ragionare anche in ottica gestione, evitando rischi inutili e puntando soprattutto sulla continuità.

Baku, Austin e Brasile: i precedenti dei 2025 raccontano molto

Il prossimo appuntamento sarà a Baku, circuito sul quale Antonelli nel 2025 inizi a uscire dal difficile periodo estivo europeo, chiudendo al quarto posto e sfiorando il podio. Dopo l’Azerbaigian arriverà la Malesia, con Sepang tornata nel calendario al posto del Bahrain.

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Ad Austin, invece, il precedente non è dei migliori: nel 2025 Antonelli rimane fuori dai punti dopo un contato con Carlos Sainz. Il rendimento migliorò successivamente in Messico, dove arrivò sesto dopo aver battagliato con Russell, e soprattutto in Brasile, uno dei weekend migliori della sua stagione da cookie. A Interlagos conquistò infatti due secondi posti tra Sprint e Gran Premio, arrendendosi soltanto a Landro Norris.

Las Vegas fa sorridere, Lusail e Yas Marina restano le incognite

Anche Las Vegas porta buoni ricordi: Antonelli rimonta dalle retrovie fino al quarto posto, poi diventato terzo dopo la squalifica delle McLaren. Più complicati, invece, furono i fine settimana di Lusail e Las Marina, piste sulle quali nel 2025 faticò maggiormente. Il quadro, però, resta nettamente favorevole all’italiano.

Kimi Antonelli con la Mercedes dopo la vittoria nel Gp di Monaco

Mercedes, Kimi Antonelli – Sportface.it (Youtube Sky Sport F1)

Antonelli non ha più bisogno di inseguire ogni vittoria a tutti i costi: con un margine così ampio, l’obiettivo può diventare quello di accumulare punti gara dopo gara e provare a chiudere il Mondiale con uno o due appuntamenti d’anticipo. Il sogno iridato, oramai, non è più soltanto un’ipotesi: è un vantaggio da amministrare. 

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