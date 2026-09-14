Canottaggio, Europei Beach Sprint: sei barche azzurre in gara in Spagna

Mercoledì 16 e giovedì 17 settembre a La Línea de la Concepción l’Italia sarà al via con sei equipaggi tra assoluti e Under 19. Riflettori anche sul doppio misto Ceccarino-Cesarini.

L’Italia del canottaggio è pronta per gli Europei di Beach Sprint, in programma mercoledì 16 e giovedì 17 settembre a La Línea de la Concepción, in Spagna.

La specialità, che farà il proprio debutto nel programma olimpico a Los Angeles 2028, vedrà gli azzurri del direttore tecnico Antonio Colamonici impegnati con sei equipaggi complessivi tra categorie assolute e Under 19.

Loconsole e Zerboni nei singoli assoluti

Nel singolo maschile assoluto sarà al via Gabriele Loconsole, portacolori di Aeronautica Militare e CUS Bari, chiamato a confrontarsi con altri 29 avversari.

Nel singolo femminile toccherà invece a Maria Elena Zerboni del CC Saturnia, inserita in un campo gara con 20 partecipanti.

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Ceccarino e Cesarini ancora insieme nel doppio misto

Nel doppio misto assoluto l’Italia riproporrà la coppia formata da Federico Ceccarino, Fiamme Gialle-CC Napoli, e Federica Cesarini, Fiamme Oro.

I due saranno al secondo anno consecutivo insieme dopo aver chiuso al quinto posto sia nella rassegna continentale sia in quella mondiale disputate ad Antalya, in Turchia. In Spagna dovranno vedersela con 24 equipaggi.

Tre equipaggi azzurri tra gli Under 19

In campo giovanile, nel singolo maschile Under 19 gareggerà Davide Gazzola della SC Corgeno, atteso da un confronto con altri 20 pari categoria.

Nel singolo femminile sarà invece protagonista Silvia Messina della Peloro Rowing, inserita in una competizione con 18 partecipanti.

Il doppio misto Under 19 sarà composto da Giorgia Cassina e Federico Andrei Munteanu, entrambi cresciuti nel settore giovanile della Canottieri Palermo. In questa specialità saranno 20 gli equipaggi al via.

Il programma degli Europei di Beach Sprint

La giornata di mercoledì 16 settembre sarà dedicata a batterie e knock out, con inizio delle gare dalle 8.30.

Le finali si disputeranno invece giovedì 17 settembre dalle 9, nell’ordine: singolo Under 19 maschile, singolo Under 19 femminile, singolo maschile, singolo femminile, doppio misto Under 19 e doppio misto assoluto.

Per l’Italia sarà quindi un altro test importante in una disciplina destinata ad assumere un peso sempre maggiore in vista dell’esordio olimpico di Los Angeles 2028.