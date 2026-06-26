Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda, presentazione il 30 giugno al CONI

La Federazione Italiana Tiro a Volo presenterà martedì 30 giugno a Roma la Terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma a Lonato del Garda dal 3 al 13 luglio.
La Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda sarà presentata ufficialmente martedì 30 giugno a Roma. La conferenza stampa si terrà alle 11.00 nella Sala Giunta del CONI, al piano terra del Palazzo H in Piazza Lauro De Bosis 15.
A presentare l’evento sarà la Federazione Italiana Tiro a Volo, che illustrerà la Terza Prova di Coppa del Mondo ISSF, in programma a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dal 3 al 13 luglio.
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La Coppa del Mondo ISSF verso Lonato del Garda
La conferenza stampa del 30 giugno servirà a presentare ufficialmente la gara internazionale che si svolgerà nel mese di luglio a Lonato del Garda.
L’appuntamento rappresenta una tappa importante del calendario ISSF e porterà nuovamente il grande Tiro a Volo internazionale in Italia.
Presentazione anche per la cerimonia di apertura
Nel corso dell’incontro al CONI sarà presentata anche la cerimonia di apertura della competizione.
La Federazione Italiana Tiro a Volo illustrerà dunque i dettagli legati alla Terza Prova di Coppa del Mondo e all’avvio ufficiale dell’evento, che si disputerà dal 3 al 13 luglio.