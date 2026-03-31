Coppa del Mondo di Trap a Tangeri, al via le qualificazioni per gli Azzurri

La nazionale guidata dal DT Marco Conti è già in gara in Marocco: oggi i primi 75 piattelli di qualificazione, domani finali e Mixed Team.

Inizia la Coppa del Mondo di Trap per l’Italia

È entrata nel vivo la tappa di Coppa del Mondo ISSF di Trap a Tangeri, in Marocco, primo appuntamento stagionale internazionale per la specialità. Dopo gli allenamenti ufficiali di ieri, la nazionale italiana guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti è oggi impegnata con i primi 75 piattelli di qualificazione sulle pedane del Club Tangérois de Tir.

La squadra azzurra ha già preso confidenza con l’impianto di gara e con le condizioni del campo, passaggio fondamentale per affrontare una competizione che rappresenta il primo banco di prova della stagione.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La squadra azzurra convocata da Marco Conti

Per la prova maschile il DT ha scelto Erminio Frasca, Fabio Sollami e Daniele Resca, mentre nella competizione femminile l’Italia è rappresentata da Alessia Iezzi, Jessica Rossi ed Erica Sessa.

In gara anche Emanuele Iezzi e Valentina Panza, presenti per acquisire punti validi per il ranking ISSF.

Domani finali e prova Mixed Team

La gara proseguirà domani con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e le finali, in programma nel pomeriggio. A chiudere la competizione sarà giovedì 2 aprile la prova del Mixed Team, seguita dalle medal matches e dalla cerimonia conclusiva.

Un appuntamento importante per la nazionale azzurra, che inaugura il percorso internazionale in vista degli impegni della stagione 2026.