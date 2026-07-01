Coppa del Mondo di tiro a volo, gli Azzurri dello Skeet a Lonato: cerimonia di apertura sabato 4 luglio su Sportface TV

La squadra italiana di Skeet è a Lonato del Garda per il raduno di avvicinamento alla Coppa del Mondo ISSF. Cerimonia di apertura sabato 4 luglio in diretta su Tiro a Volo TV della piattaforma SportFace, gare dal 5 al 7 luglio.
La Squadra Azzurra di Skeet ha iniziato oggi, mercoledì 1° luglio, il raduno di avvicinamento alla Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. La manifestazione internazionale porterà in Italia 603 tiratori in rappresentanza di 81 Paesi e si aprirà ufficialmente sabato 4 luglio con la Cerimonia di Apertura.
L’appuntamento inaugurale è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta da Tiro a Volo TV, canale della piattaforma SportFace.
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Skeet, due giorni di allenamenti liberi per gli Azzurri
Il Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde avrà a disposizione due giorni di allenamenti liberi per seguire da vicino la preparazione degli azzurri in vista della gara.
A rappresentare l’Italia nello Skeet maschile saranno Gabriele Rossetti delle Fiamme Oro, di Ponte Buggianese, Valerio Palmucci delle Fiamme Oro, di Fiano Romano, ed Erik Pittini delle Fiamme Oro, di Sutrio.
Nel femminile toccherà a Diana Bacosi dell’Esercito, di Cetona, Sara Bongini delle Fiamme Oro, di Impruneta, e Martina Bartolomei dell’Aeronautica, di Laterina.
In pedana solo per i punti del Ranking ISSF anche Domenico Simeone delle Fiamme Oro, di Baia e Latina, Tammaro Cassandro dei Carabinieri, di Caserta, Giada Longhi delle Fiamme Oro, di Longone Sabino, e Martina Maruzzo dell’Esercito, di Nanto.
Per la squadra di Skeet il calendario prevede gli Allenamenti Ufficiali sabato 4 luglio e le gare nei giorni 5, 6 e 7 luglio.
Dal 7 luglio arriva anche la squadra di Trap
Dal 7 luglio sarà a Lonato del Garda anche la Squadra Azzurra di Trap, guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti.
Al maschile saranno impegnati Daniele Resca dei Carabinieri, di Pieve di Cento, Diego Valeri della Marina Militare, di Artena, ed Erminio Frasca delle Fiamme Oro, di Priverno.
Al femminile spazio a Silvana Maria Stanco delle Fiamme Oro, di Sturno, Jessica Rossi delle Fiamme Oro, di Crevalcore, ed Erica Sessa delle Fiamme Oro, di Cava de’ Tirreni.
Solo per i punti del Ranking ISSF gareggeranno anche Lorenzo Ferrari delle Fiamme Oro, di Provaglio d’Iseo, Matteo Marongiu delle Fiamme Oro, di Sassari, Alessandra Della Valle delle Fiamme Oro, di Solaro, e Martina Grioni dei Carabinieri, di Garlasco.
Per il Trap la competizione comincerà venerdì 10 luglio.
La squadra azzurra di Skeet
Men
Gabriele Rossetti, Fiamme Oro, Ponte Buggianese; Valerio Palmucci, Fiamme Oro, Fiano Romano; Erik Pittini, Fiamme Oro, Sutrio.
RPO
Domenico Simeone, Fiamme Oro, Baia e Latina; Tammaro Cassandro, Carabinieri, Caserta.
Ladies
Diana Bacosi, Esercito, Cetona; Sara Bongini, Fiamme Oro, Impruneta; Martina Bartolomei, Aeronautica, Laterina.
RPO
Giada Longhi, Fiamme Oro, Longone Sabino; Martina Maruzzo, Esercito, Nanto.
Direttore Tecnico
Luigi Agostino Lodde.
Preparatore Atletico
Edoardo Kirschner.
Direttore Tecnico
Aldo Humberto Bionda.
La squadra azzurra di Trap
Men
Daniele Resca, Carabinieri, Pieve di Cento; Diego Valeri, Marina Militare, Artena; Erminio Frasca, Fiamme Oro, Priverno.
RPO
Lorenzo Ferrari, Fiamme Oro, Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu, Fiamme Oro, Sassari.
Ladies
Silvana Maria Stanco, Fiamme Oro, Sturno; Jessica Rossi, Fiamme Oro, Crevalcore; Erica Sessa, Fiamme Oro, Cava de’ Tirreni.
RPO
Alessandra Della Valle, Fiamme Oro, Solaro; Martina Grioni, Carabinieri, Garlasco.
Direttore Tecnico
Marco Conti.
Tecnico Federale
Fabrizio Satolli.
Direttore Tecnico
Aldo Humberto Bionda.
Coppa del Mondo ISSF Lonato, il programma completo
Sabato 4 luglio
Allenamenti Ufficiali Skeet
Ore 21:00 Cerimonia di Apertura – Diretta Tiro a Volo TV – SportFace
Domenica 5 luglio
Gara Skeet Maschile e Femminile, 50 piattelli
Lunedì 6 luglio
Gara Skeet Maschile e Femminile, 50 piattelli
Martedì 7 luglio
Gara Skeet Maschile e Femminile, 25 piattelli
Ore 16:30 Finale Skeet Femminile – Diretta Rai Sport
Ore 18:00 Finale Skeet Maschile – Diretta Rai Sport
Mercoledì 8 luglio
Allenamenti liberi Trap
Ore 11:00 ISSF Media Session
Giovedì 9 luglio
Allenamenti Ufficiali Trap
Venerdì 10 luglio
Gara Trap Maschile e Femminile, 75 piattelli
Sabato 11 luglio
Gara Trap Maschile e Femminile, 50 piattelli
Ore 16:30 Finale Trap Femminile
Ore 18:00 Finale Trap Maschile
Domenica 12 luglio
Gara Trap Mixed Team
Ore 16:30 Medal Matches Mixed Team Trap
Cerimonia di Chiusura