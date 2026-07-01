Coppa del Mondo di tiro a volo, gli Azzurri dello Skeet a Lonato: cerimonia di apertura sabato 4 luglio su Sportface TV

La squadra italiana di Skeet è a Lonato del Garda per il raduno di avvicinamento alla Coppa del Mondo ISSF. Cerimonia di apertura sabato 4 luglio in diretta su Tiro a Volo TV della piattaforma SportFace, gare dal 5 al 7 luglio.

La Squadra Azzurra di Skeet ha iniziato oggi, mercoledì 1° luglio, il raduno di avvicinamento alla Coppa del Mondo ISSF di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. La manifestazione internazionale porterà in Italia 603 tiratori in rappresentanza di 81 Paesi e si aprirà ufficialmente sabato 4 luglio con la Cerimonia di Apertura.

L’appuntamento inaugurale è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta da Tiro a Volo TV, canale della piattaforma SportFace.

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Skeet, due giorni di allenamenti liberi per gli Azzurri

Il Direttore Tecnico Nazionale Luigi Agostino Lodde avrà a disposizione due giorni di allenamenti liberi per seguire da vicino la preparazione degli azzurri in vista della gara.

A rappresentare l’Italia nello Skeet maschile saranno Gabriele Rossetti delle Fiamme Oro, di Ponte Buggianese, Valerio Palmucci delle Fiamme Oro, di Fiano Romano, ed Erik Pittini delle Fiamme Oro, di Sutrio.

Nel femminile toccherà a Diana Bacosi dell’Esercito, di Cetona, Sara Bongini delle Fiamme Oro, di Impruneta, e Martina Bartolomei dell’Aeronautica, di Laterina.

In pedana solo per i punti del Ranking ISSF anche Domenico Simeone delle Fiamme Oro, di Baia e Latina, Tammaro Cassandro dei Carabinieri, di Caserta, Giada Longhi delle Fiamme Oro, di Longone Sabino, e Martina Maruzzo dell’Esercito, di Nanto.

Per la squadra di Skeet il calendario prevede gli Allenamenti Ufficiali sabato 4 luglio e le gare nei giorni 5, 6 e 7 luglio.

Dal 7 luglio arriva anche la squadra di Trap

Dal 7 luglio sarà a Lonato del Garda anche la Squadra Azzurra di Trap, guidata dal Direttore Tecnico Marco Conti.

Al maschile saranno impegnati Daniele Resca dei Carabinieri, di Pieve di Cento, Diego Valeri della Marina Militare, di Artena, ed Erminio Frasca delle Fiamme Oro, di Priverno.

Al femminile spazio a Silvana Maria Stanco delle Fiamme Oro, di Sturno, Jessica Rossi delle Fiamme Oro, di Crevalcore, ed Erica Sessa delle Fiamme Oro, di Cava de’ Tirreni.

Solo per i punti del Ranking ISSF gareggeranno anche Lorenzo Ferrari delle Fiamme Oro, di Provaglio d’Iseo, Matteo Marongiu delle Fiamme Oro, di Sassari, Alessandra Della Valle delle Fiamme Oro, di Solaro, e Martina Grioni dei Carabinieri, di Garlasco.

Per il Trap la competizione comincerà venerdì 10 luglio.

La squadra azzurra di Skeet

Men

Gabriele Rossetti, Fiamme Oro, Ponte Buggianese; Valerio Palmucci, Fiamme Oro, Fiano Romano; Erik Pittini, Fiamme Oro, Sutrio.

RPO

Domenico Simeone, Fiamme Oro, Baia e Latina; Tammaro Cassandro, Carabinieri, Caserta.

Ladies

Diana Bacosi, Esercito, Cetona; Sara Bongini, Fiamme Oro, Impruneta; Martina Bartolomei, Aeronautica, Laterina.

RPO

Giada Longhi, Fiamme Oro, Longone Sabino; Martina Maruzzo, Esercito, Nanto.

Direttore Tecnico

Luigi Agostino Lodde.

Preparatore Atletico

Edoardo Kirschner.

Direttore Tecnico

Aldo Humberto Bionda.

La squadra azzurra di Trap

Men

Daniele Resca, Carabinieri, Pieve di Cento; Diego Valeri, Marina Militare, Artena; Erminio Frasca, Fiamme Oro, Priverno.

RPO

Lorenzo Ferrari, Fiamme Oro, Provaglio d’Iseo; Matteo Marongiu, Fiamme Oro, Sassari.

Ladies

Silvana Maria Stanco, Fiamme Oro, Sturno; Jessica Rossi, Fiamme Oro, Crevalcore; Erica Sessa, Fiamme Oro, Cava de’ Tirreni.

RPO

Alessandra Della Valle, Fiamme Oro, Solaro; Martina Grioni, Carabinieri, Garlasco.

Direttore Tecnico

Marco Conti.

Tecnico Federale

Fabrizio Satolli.

Direttore Tecnico

Aldo Humberto Bionda.

Coppa del Mondo ISSF Lonato, il programma completo

Sabato 4 luglio

Allenamenti Ufficiali Skeet

Ore 21:00 Cerimonia di Apertura – Diretta Tiro a Volo TV – SportFace

Domenica 5 luglio

Gara Skeet Maschile e Femminile, 50 piattelli

Lunedì 6 luglio

Gara Skeet Maschile e Femminile, 50 piattelli

Martedì 7 luglio

Gara Skeet Maschile e Femminile, 25 piattelli

Ore 16:30 Finale Skeet Femminile – Diretta Rai Sport

Ore 18:00 Finale Skeet Maschile – Diretta Rai Sport

Mercoledì 8 luglio

Allenamenti liberi Trap

Ore 11:00 ISSF Media Session

Giovedì 9 luglio

Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 10 luglio

Gara Trap Maschile e Femminile, 75 piattelli

Sabato 11 luglio

Gara Trap Maschile e Femminile, 50 piattelli

Ore 16:30 Finale Trap Femminile

Ore 18:00 Finale Trap Maschile

Domenica 12 luglio

Gara Trap Mixed Team

Ore 16:30 Medal Matches Mixed Team Trap

Cerimonia di Chiusura