Giro d’Italia 2026, l’ora dei Finisseur. Chi sono e dove colpiranno

Nel ciclismo moderno, il finisseur è l’artista del tempismo. Non possiede lo spunto dei velocisti puri per dominare una volata di gruppo, né la leggerezza degli scalatori per volare sopra i 2000 metri.

Il suo regno è il caos degli ultimi chilometri: strappi brevi, muri rudi e finali tecnici dove il cuore conta quanto il rapporto.

Il finisseur è colui che rompe la coreografia dei treni dei velocisti, lanciando l’attacco solitario tra i 2 e i 5 km dalla conclusione.

Ecco l’analisi dei protagonisti attesi e dei terreni di caccia in questo Giro d’Italia 2026.

I Grandi Favoriti per i finali “mossi”

Jan Christen (UAE Team Emirates)

Il giovane svizzero è l’astro nascente della categoria. Dotato di uno scatto esplosivo, Christen ha dimostrato di saper mantenere medie altissime dopo aver scollinato su pendenze in doppia cifra. È l’uomo da battere per traguardi come Veliko Tarnovo o Pieve di Soligo.

Giulio Ciccone (Lidl-Trek)

Sebbene la sua natura sia quella dello scalatore, l’abruzzese possiede quella “follia” agonistica e quello spunto veloce necessari per trasformarsi in finisseur. Letale su arrivi in leggera ascesa o dopo discese tecniche dove può sfruttare le sue doti di guida.

Filippo Zana (Soudal Quick-Step)

L’ex campione italiano ha la capacità tattica di inserirsi nei piccoli drappelli che si formano nel finale. La sua dote principale? Uno scatto secco che spesso lascia i rivali sul posto a poche centinaia di metri dal traguardo.

Michael Storer (Tudor Pro Cycling)

L’australiano è un attaccante nato. Specialista delle tappe di media montagna, Storer è il classico corridore a cui non puoi concedere nemmeno 50 metri: se guadagna un piccolo margine in una fase di stallo, diventa impossibile da riagganciare.

Gli “Ibridi”: Velocisti resistenti e passatori

Non solo specialisti puri, ma anche atleti capaci di cambiare pelle a seconda dell’altimetria:

Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck): A differenza dei colossi della velocità, l’australiano digerisce i muri. Se il ritmo sale sugli strappi finali e i velocisti puri perdono contatto, Groves diventa il favorito numero uno in una volata ristretta.

Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers): Il prototipo del passatore moderno. Sebbene nasca cronoman, la sua potenza gli permette di piazzare stoccate da finisseur negli ultimi 3.000 metri, trasformando la finale di tappa in una mini-cronometro individuale.

La mappa del tesoro: le tappe chiave

Il percorso del Giro 2026 sembra disegnato appositamente per esaltare questa categoria di corridori. Ecco dove vedremo i fuochi d’artificio:

Tappa Località Caratteristiche Tappa 2 Veliko Tarnovo GPM a 11 km dal termine e strappo finale al 9%. Tappa 5 Potenza Finale nervoso, tipico dell’Appennino, con arrivo in pendenza. Tappa 8 Fermo L’università dei finisseur: i “muri” marchigiani non concedono tregua. Tappa 18 Pieve di Soligo Il leggendario Muro di Ca’ del Poggio a 9 km dal traguardo.

In estrema sintesi il finisseur è il guastafeste per eccellenza. In un ciclismo sempre più controllato dai dati e dai team, la loro capacità di agire d’istinto è ciò che rende imprevedibile ogni finale di tappa.

Il sipario si alza, le strade si infiammano. Tutti in sella, parte il Giro d’Italia 2026.