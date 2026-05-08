Arrampicata, Coppa del Mondo Lead: bene Rogora e Placci a Wujiang

La seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di arrampicata sportiva prende il via a Wujiang con le qualificazioni della specialità lead. Ottimi riscontri per l’Italia, che avanza in semifinale con i suoi atleti di punta nel tabellone maschile e femminile.
Lead femminile: Rogora passa il turno, Garnbret al comando
Sulle pareti cinesi le grandi favorite della vigilia rispettano i pronostici e si portano subito in testa alla classifica. La slovena Janja Garnbret, la sudcoreana Chaehyun Seo e la statunitense Annie Sanders chiudono la prova al primo posto con il punteggio di 2.45.
Subito dietro di loro si fa notare l’azzurra Laura Rogora. La scalatrice italiana termina in quarta posizione con lo score di 4.24, a pari merito con la britannica Erin McNeice, e stacca agevolmente il pass per il turno successivo.
La gara si ferma invece alle qualificazioni per le altre azzurre. Laura Scolaris e Viola Battistella non superano il taglio, archiviando la tappa cinese rispettivamente in trentasettesima e quarantesima posizione.
Lead maschile: ottimo Placci, avanza anche Schenk
In campo maschile, i giapponesi Neo Suzuki e Satone Yoshida dettano il ritmo e completano la prova appaiati in vetta con il punteggio di 2.24.
L’Italia risponde presente con un’ottima prestazione di Giovanni Placci, che si prende la terza piazza con uno score di 3.16 e lancia un segnale chiaro in vista delle semifinali. Raggiunge l’obiettivo anche Filip Schenk, che si assicura la qualificazione ottenendo il dodicesimo posto con 12.41.
Niente da fare, invece, per Riccardo Vicentini ed Ernesto Placci, i quali finiscono oltre la trentesima posizione e vengono eliminati.
Il programma di domani prevede la giornata decisiva per la lead, con la disputa delle semifinali e delle finali che assegnano i podi di tappa. Domenica il fine settimana di Wujiang si chiude con le sfide della specialità speed.