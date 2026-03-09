Tirreno-Adriatico 2026, Ganna vince la crono di Lido di Camaiore: Milan quinto

Il campione piemontese domina la cronometro inaugurale di 11,5 km con la media di 56,86 km/h. Arensman secondo a 22″, Walscheid terzo a 26″.
Filippo Ganna apre la Tirreno-Adriatico 2026 nel modo più convincente possibile. Il campione piemontese ha vinto la cronometro inaugurale di Lido di Camaiore, 11,5 km percorsi in 12’08” con una media di 56,86 km/h, conquistando la prima maglia di leader della corsa.
Il podio della prima tappa
Alle spalle di Ganna si è classificato l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), staccato di 22 secondi. Terzo posto per il tedesco Max Walscheid (Lidl-Trek) a 26″ dal vincitore. Più indietro Jonathan Milan, quinto a 29″.