Sportface TVLive
Sportface TVLive
Ciclismo

Tirreno-Adriatico 2026, Ganna vince la crono di Lido di Camaiore: Milan quinto

Franz Monaco
-
Italy: CYCLING ITALY TIRRENO ADRIATICO STAGE
Italian Filippo Ganna of INEOS Grenadiers pictured in action during the first stage of the Tirreno-Adriatico cycling race, a 11,5km individual time trial in Lido di Camaiore, Italy, Monday 09 March 2026. BELGA PHOTO DIRK WAEM (Photo by DIRK WAEM/Belga/Sipa USA)

Il campione piemontese domina la cronometro inaugurale di 11,5 km con la media di 56,86 km/h. Arensman secondo a 22″, Walscheid terzo a 26″.

Filippo Ganna apre la Tirreno-Adriatico 2026 nel modo più convincente possibile. Il campione piemontese ha vinto la cronometro inaugurale di Lido di Camaiore, 11,5 km percorsi in 12’08” con una media di 56,86 km/h, conquistando la prima maglia di leader della corsa.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Cycling Italy Tirreno Adriatico Stage 1, Camaiore, Italy 09 Mar

Mandatory Credit: Photo by Dirk Waem/Belga/Shutterstock (16737772bb)
Italian Jonathan Milan of Lidl-Trek pictured in action during the first stage of the Tirreno-Adriatico cycling race, a 11,5km individual time trial in Lido di Camaiore, Italy, Monday 09 March 2026.
Cycling Italy Tirreno Adriatico Stage 1, Camaiore, Italy – 09 Mar 2026

Il podio della prima tappa

Alle spalle di Ganna si è classificato l’olandese Thymen Arensman (Ineos Grenadiers), staccato di 22 secondi. Terzo posto per il tedesco Max Walscheid (Lidl-Trek) a 26″ dal vincitore. Più indietro Jonathan Milan, quinto a 29″.

Change privacy settings
×