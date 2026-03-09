Sci alpino, finali di Coppa del mondo: Vinatzer qualificato in gigante e slalom

Le gare tecniche di Kranjska Gora definiscono parte dei qualificati alle finali di Coppa del mondo di Hafjell. Tra gli azzurri Vinatzer presente sia in gigante che in slalom, mentre nelle discipline veloci diversi italiani sono già sicuri del posto.
Le gare tecniche maschili disputate a Kranjska Gora hanno delineato il quadro dei partecipanti alle finali di Coppa del mondo di sci alpino, in programma a Hafjell (Norvegia). L’ultimo atto della stagione vedrà il gigante martedì 24 marzo e lo slalom mercoledì 25 marzo.
Alle finali prendono parte i primi 25 delle classifiche di specialità, oltre ai campioni olimpici, ai campioni mondiali juniores e agli atleti con oltre 500 punti nella classifica generale.
Vinatzer qualificato tra le porte larghe
Nello slalom gigante l’Italia potrà contare su Alex Vinatzer, attualmente 9° nella classifica di specialità, unico azzurro ad aver conquistato il diritto di partecipare alla gara finale.
L’altoatesino sarà presente anche nello slalom, dove occupa la 17ª posizione, insieme a Tommaso Sala, attualmente 19°.
Discipline veloci: situazione degli azzurri
A due gare dalla finale di Kvitfjell, diversi italiani sono già certi di un posto nel supergigante:
-
Giovanni Franzoni (4°)
-
Dominik Paris (9°)
-
Mattia Casse (15°)
Devono invece conquistare ancora qualche punto nelle gare del fine settimana a Courchevel per evitare rischi:
-
Christof Innerhofer (19°)
-
Guglielmo Bosca (20°)
In discesa, con una gara ancora da disputare prima della finale norvegese prevista a Courchevel, sono già al sicuro:
-
Dominik Paris (3°)
-
Giovanni Franzoni (4°)
-
Florian Schieder (5°)
-
Mattia Casse (10°)
Devono invece difendere la propria posizione:
-
Benjamin Alliod (19°)
-
Christof Innerhofer (22°)
Le azzurre qualificate nelle discipline veloci
Tra le donne è già definita la situazione della discesa, con cinque italiane qualificate:
-
Laura Pirovano (1ª)
-
Sofia Goggia (7ª)
-
Nicol Delago (9ª)
-
Elena Curtoni (20ª)
-
Nadia Delago (23ª)
Nel supergigante saranno invece al via:
-
Sofia Goggia (1ª)
-
Elena Curtoni (7ª)
-
Laura Pirovano (11ª)
-
Roberta Melesi (16ª)
-
Asja Zenere (24ª)
Gigante e slalom femminili ancora da definire
Le ultime posizioni per le finali saranno determinate nelle gare di Åre, che stabiliranno i posti nelle discipline tecniche.
In gigante al momento sono in corsa:
-
Lara Della Mea (11ª)
-
Sofia Goggia (16ª)
-
Asja Zenere (20ª)
In slalom risultano invece attualmente qualificate:
-
Lara Della Mea (14ª)
-
Martina Peterlini (23ª)