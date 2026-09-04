Taekwondo, Grand Prix di Muju su Taekwondo Plus: tre giorni live su Sportface TV

Dal 4 al 7 settembre in Corea del Sud la seconda tappa stagionale del World Taekwondo Grand Prix. Cinque azzurri in gara tra Para Taekwondo e Kyorugi. Dirette su Taekwondo Plus, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, sabato 5 dalle 8.30 e domenica 6 e lunedì 7 dalle 10.30.

Il grande taekwondo internazionale torna protagonista su Taekwondo Plus. Dal 4 al 7 settembre il Taekwondowon di Muju, in Corea del Sud, ospita il Muju Taekwondowon 2026 World Taekwondo Grand Prix Series II, seconda tappa stagionale del circuito e appuntamento di categoria G-6 nel percorso verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

L’evento sarà seguito anche su Taekwondo Plus, il canale tematico dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, con tre appuntamenti in diretta nel corso del weekend: sabato 5 settembre dalle 8.30, domenica 6 settembre dalle 10.30 e lunedì 7 settembre dalle 10.30.

Grand Prix di Muju live su Taekwondo Plus

La programmazione di Taekwondo Plus accompagnerà dunque le fasi decisive delle giornate dedicate al Kyorugi olimpico.

Sabato 5 settembre dalle 8.30 la diretta coinciderà con la parte conclusiva della categoria maschile -58 kg, quella che vedrà impegnati gli azzurri Vito Dell’Aquila e Andrea Conti.

Domenica 6 settembre dalle 10.30 spazio alla fase decisiva della -80 kg con Angelo Mangione, mentre lunedì 7 settembre, sempre dalle 10.30, i riflettori saranno puntati sulla +80 kg con Mattia Molin.

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Cinque azzurri in gara a Muju

L’Italia si presenta in Corea del Sud con cinque atleti, distribuiti tra Para Taekwondo e Kyorugi olimpico lungo tutte le quattro giornate di gara.

Ad aprire il programma azzurro venerdì 4 settembre sarà Antonino Bossolo, impegnato nella categoria M-70 kg K44 del Para Taekwondo.

Per Bossolo sono previsti ottavi e quarti tra le 2 e le 6.30 italiane, semifinali dalle 8 alle 9.30 e finali tra le 10 e le 12, con le premiazioni a seguire.

Dell’Aquila e Conti nella -58 kg

Sabato 5 settembre toccherà a Vito Dell’Aquila e Andrea Conti nella categoria M-58 kg.

Il programma prevede i turni preliminari dalle 2 alle 4.30, ottavi e quarti tra le 5.30 e le 7.30, quindi semifinali e finali dalle 8.30 alle 10.30. Proprio quest’ultima fascia sarà trasmessa in diretta su Taekwondo Plus.

Mangione protagonista domenica nella -80 kg

Domenica 6 settembre sarà invece la giornata di Angelo Mangione nella M-80 kg.

Le fasi preliminari si svolgeranno dalle 2 alle 6, seguite da ottavi e quarti tra le 7 e le 9.30. Semifinali e finali sono in programma dalle 10.30 alle 13.30, con la diretta di Taekwondo Plus a partire dalle 10.30.

Molin chiude il programma azzurro

L’ultimo italiano a salire sul tatami sarà Mattia Molin, lunedì 7 settembre nella categoria M+80 kg.

Anche in questo caso le fasi preliminari sono previste dalle 2 alle 6, gli ottavi e i quarti dalle 7 alle 9.30 e semifinali e finali dalle 10.30 alle 13.30.

La fase decisiva sarà nuovamente proposta in diretta su Taekwondo Plus dalle 10.30.

Il programma delle dirette su Taekwondo Plus

Sabato 5 settembre

Ore 8.30 – World Taekwondo Grand Prix, diretta su Taekwondo Plus

Domenica 6 settembre

Ore 10.30 – World Taekwondo Grand Prix, diretta su Taekwondo Plus

Lunedì 7 settembre

Ore 10.30 – World Taekwondo Grand Prix, diretta su Taekwondo Plus

Muju tappa importante verso Los Angeles 2028

Tutte le sessioni di gara si svolgeranno alla T1 Arena del Taekwondowon di Muju. Gli orari indicati sono già convertiti dall’ora coreana a quella italiana estiva, con sette ore di differenza, e il programma resta soggetto a eventuali variazioni.

La seconda tappa del Grand Prix rappresenta un appuntamento significativo anche in chiave ranking, con punti importanti in palio lungo il percorso internazionale che conduce verso Los Angeles 2028.

Il taekwondo su Sportface TV

Le dirette del Grand Prix di Muju saranno disponibili su Taekwondo Plus, il canale dedicato al taekwondo della piattaforma OTT Sportface TV, con tre finestre live nelle giornate del 5, 6 e 7 settembre.