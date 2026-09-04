Arrampicata, Youth Series a Imst: 22 azzurri tra Lead e Speed a caccia di nuovi podi

Dal 4 al 6 settembre il Kletterzentrum austriaco ospita il gran finale della Lead e la seconda tappa della Speed. Vighetti, Bagnoli, Franzoni, Donola e Villa tra gli italiani più attesi.

Ventidue azzurri pronti a sfidare le pareti del Kletterzentrum di Imst. Da venerdì 4 a domenica 6 settembre la Nazionale giovanile italiana sarà protagonista in Austria nella World Climbing Europe Youth Series, con gare di Lead e Speed e l’obiettivo di aggiungere nuovi podi a quelli già conquistati nelle precedenti tappe.

Per la Lead quello di Imst sarà l’ultimo appuntamento del circuito dopo la prova di Dornbirn, mentre nella Speed andrà in scena la seconda tappa dopo St. Pölten. La stagione della velocità si concluderà poi a Lipsia il 3 ottobre.

Vighetti guida gli U19 nella Lead

Tra gli uomini U19 uno dei nomi più attesi è Gianluca Vighetti, argento nella prima tappa di Dornbirn e reduce dall’oro conquistato in Coppa Europa Senior a Zilina. Nella scorsa stagione l’atleta segusino aveva inoltre vinto la Coppa Europa Lead U19.

Con lui sarà in gara Giovanni Bagnoli, vice campione italiano Lead, campione italiano Boulder e detentore della Coppa Europa Boulder.

Completano il quartetto azzurro Francesco Capoferro e Alessandro Sofia, entrambi alla ricerca di un risultato importante dopo la prima prova austriaca del circuito.

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Pernigotti, Brenna e le cinque azzurre U19

Cinque le italiane impegnate nella Lead U19 femminile. Margherita Pernigotti, quarta a Dornbirn e reduce dal Campionato Europeo Lead Senior, sarà tra le atlete da seguire.

Al via anche Maia Marinescu, bronzo ai Campionati Italiani Giovanili, Emma Gregorotti, vice campionessa italiana Lead U19, e Sofia Brenna, campionessa italiana Lead U19 e nona ai Mondiali Giovanili di Arco.

Completa la squadra Rita Bruni, che a Imst disputerà la sua prima gara internazionale della stagione.

Franzoni e Donola cercano conferme anche nella Lead

Grande interesse anche per la categoria U17 maschile, con Leonardo Donola e Pietro Franzoni pronti alla prima gara internazionale stagionale nella Lead.

I due azzurri arrivano dopo aver dominato la Coppa Europa Giovanile Boulder e il Campionato Europeo Giovanile Boulder e proveranno ora a trasferire il proprio rendimento anche nella specialità con corda e imbrago.

In gara ci saranno inoltre Andrea Locatelli, 14° a Dornbirn, Leonardo Blasutig, quarto ai Campionati Italiani Giovanili e bronzo in Coppa Italia Giovanile, e Hervé Melada.

Franceschi e Gradaschi tra le U17

Anche la squadra femminile U17 sarà composta da cinque atlete. Chiara Franceschi, vincitrice della Coppa Italia Giovanile Lead U17 e vice campionessa italiana di categoria, proverà a confermarsi a livello internazionale dopo il quarto posto nel Boulder ai Mondiali Giovanili.

Con lei Carolina Gradaschi, campionessa italiana Lead U17, argento in Coppa Italia Giovanile assoluta e 13ª a Dornbirn, e Matilde Capoferro, bronzo in Coppa Italia Giovanile assoluta.

Prima esperienza in maglia azzurra invece per Agnese De Micheli ed Eleonora Casali.

Speed, Villa riparte dall’argento di St. Pölten

Nella Speed saranno tre gli italiani in gara. Tra gli U17 torna Giorgio Villa, protagonista con l’argento conquistato nella tappa inaugurale di St. Pölten.

Al suo fianco ci sarà Jacopo Titi, campione italiano U17, quinto nella prima prova della Youth Series e quarto ai Mondiali Giovanili.

Nella U19 femminile toccherà invece ad Alice Marcelli, vincitrice della Coppa Europa U17 nel 2025 e vicina al podio nella precedente tappa di St. Pölten.

Il programma della Youth Series di Imst

Venerdì 4 settembre

Ore 15: qualifiche Speed U17 e U19

Ore 17: finali Speed U17 e U19

Sabato 5 settembre

Ore 8.30: qualifiche Lead U17

Ore 16.20: qualifiche Lead U19

Domenica 6 settembre

Ore 11: finali Lead U17

Ore 12.30: finali Lead U19

Finali anche in diretta streaming

Le finali della tappa di Imst potranno essere seguite anche in diretta streaming su YouTube. Saranno inoltre disponibili online i risultati in tempo reale e i ranking della Coppa Europa Giovanile di Lead e Speed.

L’Italia arriva all’appuntamento austriaco forte dell’oro e dell’argento conquistati nella Lead a Dornbirn e dell’argento ottenuto nella Speed a St. Pölten, con una squadra numerosa chiamata ora a cercare nuove conferme continentali.