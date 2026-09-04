Tiro a volo, a Roma il Campionato Italiano Giovanile 2026: 239 atleti in gara

Sabato 5 e domenica 6 settembre il TAV Roma ospiterà la finale tricolore del Settore Giovanile. In palio gli Scudetti di Fossa Olimpica e Skeet, insieme al Gran Premio d’Italia Juniores.

Il futuro del tiro a volo italiano si ritrova a Roma. Sabato 5 e domenica 6 settembre il TAV Roma ospiterà la Finale del Campionato Italiano del Settore Giovanile 2026, con l’assegnazione degli Scudetti Tricolore nelle specialità olimpiche della Fossa Olimpica e dello Skeet.

Saranno complessivamente 239 i giovani e giovanissimi tiratori attesi nella Capitale da tutta Italia: 190 nella Fossa Olimpica e 49 nello Skeet.

Oltre duecento giovani sulle pedane del TAV Roma

Ad accompagnare gli atleti ci saranno famiglie, tecnici e delegati regionali, per un fine settimana che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti del calendario federale dedicato al Settore Giovanile.

Per gli specialisti di Fossa Olimpica delle qualifiche Giovani Speranze maschili e femminili, Allievi e Allieve, così come per gli Allievi dello Skeet, la partecipazione alla finale sarà riservata agli atleti che hanno ottenuto il bonus attraverso le prove di qualificazione nazionale.

Sarà invece open la partecipazione per gli Esordienti maschili e femminili di entrambe le specialità.

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Il programma: 125 piattelli prima delle finali

Il programma di gara prevede 125 piattelli di qualificazione, distribuiti sulle due giornate.

Sabato saranno affrontati i primi 75 piattelli, mentre domenica gli atleti completeranno il percorso con altri 50. Al termine delle serie eliminatorie, i migliori delle rispettive classifiche accederanno alle finali.

Gli Scudetti Tricolore saranno assegnati attraverso una formula ISSF modificata.

In contemporanea il Gran Premio d’Italia Juniores

Il weekend romano ospiterà anche il Gran Premio d’Italia Juniores, gara open riservata agli appartenenti alla qualifica Juniores maschile e femminile di Fossa Olimpica e Skeet.

Due giornate che uniranno così la corsa ai titoli italiani alla possibilità di vedere all’opera alcuni dei giovani più interessanti del panorama nazionale.

Roma capitale del tiro a volo giovanile

Tra qualificazioni, finali e Scudetti da assegnare, il TAV Roma si prepara dunque ad accogliere un fine settimana interamente dedicato al presente e al futuro del tiro a volo italiano.

L’appuntamento è per sabato 5 e domenica 6 settembre, con 239 atleti pronti a contendersi i titoli nelle due specialità olimpiche.