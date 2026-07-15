Tour de France 2026: percorso e favoriti della tappa 10 a Le Lioran, ancora salite

Il Tour de France riparte oggi 14 luglio con la tappa 10 da Aurillac a Le Lioran. I ciclisti affrontano 7 Gran Premi della Montagna lungo i 166,6 chilometri previsti.
10a tappa Tour de France, ancora spettacolo a salite: il profilo altimetrico
La carovana del Tour de France scatta alle 13:00, arrivo previsto intorno alle 17:02. I 25 chilometri iniziali del tracciato offrono un rapido avvio in pianura fino al posizionamento del traguardo volante. Da quel preciso momento in avanti la strada sale senza alcuna sosta.
Il gruppo affronta la Côte de Pailherols con 3 chilometri al 7,2 % di pendenza media, seguita dal Col de la Griffoul di 5,9 chilometri al 6,7 %. Le fatiche continuano sul Col de Prat de Bouc, lungo 3,1 chilometri al 6,5 %, e sulla successiva Côte de Murat, lunga 5,2 chilometri al 5,3 %. Il settore conclusivo diventa molto duro. I ciclisti scalano in rapida successione il Puy Mary – Pas de Peyrol di 7,8 chilometri al 6 %, il duro Col du Pertus di 4,4 chilometri all’ 8,5 % ed infine il Col de Font de Cère di 3,1 chilometri al 5,8 %. L’arrivo non regala sconti, poiché l’ultimo tratto prevede ulteriori 3,5 chilometri al 5,5 %.
Gli appassionati potranno seguire la diretta tv su Rai 2 dalle 14:40, o lo streaming tramite RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.
I protagonisti attesi e le tattiche di gara
Il complesso tracciato di oggi favorirà ancora un il confronto diretto tra i principali uomini di classifica. Tra questi Tadej Pogacar e Isaac del Toro, compagni di squadra ma interessati anche ad altre classifiche oltre quella generale, sono gli indiziato numero uno al successo finale.
Altra opportunità di attacco per Jonas Vingegaard, anche se ad oggi la maglia gialla di Pogacar sembra inarrivbile. La lotta per agguantare un piazzamento sul podio però resta serrata con Remco Evenepoel, Juan Ayuso e Paul Seixas.
Occhio anche alle fughe che potrebbero prendere anche un vantaggio importante con qualche scalatore fuori dalla classifica generale, come ad esempio Richard Carapaz o Tobias Halland Johannessen.