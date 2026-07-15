Sport in tv oggi 15 luglio: Tour de France, Italia-Giappone e Inghilterra-Argentina

Mercoledì 15 luglio ricco di appuntamenti tra tennis, volley, ciclismo, basket e calcio. In primo piano gli ottavi dei tornei ATP e WTA con tanti italiani in campo, l’undicesima tappa del Tour de France, Italia-Giappone in Nations League di volley e la semifinale dei Mondiali tra Inghilterra e Argentina, in diretta su Rai 1 e DAZN.

Mercoledì 15 luglio propone una giornata molto intensa per gli appassionati di sport in tv. Il tennis apre il programma con gli ottavi di finale dei tornei ATP di Gstaad, Bastad e Umago e dei WTA di Iasi e Atene. Diversi gli italiani da seguire: Lorenzo Sonego a Gstaad, Stefano Travaglia e Luciano Darderi a Bastad, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a Umago.

Spazio anche al volley, con Italia-Giappone in Nations League e Italia-Turchia agli Europei Under 18, mentre il ciclismo propone l’undicesima tappa del Tour de France. In serata appuntamenti importanti anche con il basket giovanile, tra Mondiali Under 17 femminili ed Europei Under 20, prima del grande evento calcistico delle 21.00: Inghilterra-Argentina, semifinale dei Mondiali, in diretta su Rai 1, RaiPlay e DAZN.

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Sport in tv oggi, mercoledì 15 luglio: il calendario completo

10.30 Tennis, ATP Gstaad: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

All’interno: Lorenzo Sonego-Raphael Collignon, primo match sul centrale.

11.00 Tennis, ATP Bastad: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

All’interno: Stefano Travaglia-Mariano Navone, terzo match sul centrale; a seguire Luciano Darderi-Daniel Altmaier.

12.20 Volley, Nations League: Italia-Giappone – Diretta tv su DAZN1; streaming su DAZN e VBTV.

12.30 Tennis, WTA Iasi: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

13.50 Ciclismo, Tour de France: undicesima tappa – Diretta tv su Rai 2 dalle ore 15.35; live streaming su RaiPlay dalle ore 15.35, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN.

16.00 Tennis, ATP Umago: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

All’interno: Matteo Arnaldi-Federico Agustin Gomez, primo match sul centrale; a seguire, ma non prima delle ore 18.00, Flavio Cobolli-Roman Andres Burruchaga.

16.30 Tennis, WTA Atene: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix; live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

19.45 Basket femminile, Mondiali U17: Italia-Slovenia, ottavi di finale – Diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

20.00 Volley, Europei U18: Italia-Turchia – Diretta streaming sul canale YouTube della FIPAV.

20.30 Basket, Europei U20: Italia-Serbia, ottavi di finale – Diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.

21.00 Calcio, Mondiali: Inghilterra-Argentina, semifinale – Diretta tv su Rai 1; live streaming su RaiPlay e DAZN.