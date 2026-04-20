Compak Sporting, Michael e Katiuscia Spada trionfano nel 2° Gran Premio Golden

280 tiratori in pedana al Tav San Martino Rio Salso di Tavullia per la gara sui 200 piattelli: successi anche per Samuel Ligi tra gli Junior.

Prosegue la stagione agonistica del Compak Sporting con il 2° Gran Premio Golden, disputato nel fine settimana del 18 e 19 aprile al Tav San Martino Rio Salso di Tavullia (PU). Sulle pedane marchigiane del club guidato dal presidente Oliviero Pacassoni si sono confrontati 280 atleti provenienti da tutta Italia, protagonisti di due giornate all’insegna del confronto sportivo e della competizione sui 200 piattelli.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Spada protagonista in Eccellenza

Nella Categoria Eccellenza la vittoria è andata a Michael Spada di Perugia, autore del miglior punteggio assoluto con 198/200. Alle sue spalle Salvatore Rea di Volla (NA), secondo con 197/200, mentre il terzo posto è stato conquistato da Daniele Valeri di Spoleto (PG) con 195/200+5.

Ladies e Junior: successi per Katiuscia Spada e Samuel Ligi

Nel comparto Ladies si è imposta Katiuscia Spada di Fabro (TR) con 189/200. Piazza d’onore per Alessia Panizza di Lierna (LC) con 180/200, seguita da Veronica Bertoli di Gavardo (BS), terza con 179/200.

Tra gli Junior il gradino più alto del podio è stato conquistato da Samuel Ligi di Fermignano (PU) con 189/200. Secondo posto per Simone Bobba di Arce (FR) con 184/200, mentre Mattia Degli Antoni di Passirano (BS) ha chiuso terzo con 182/200+10.

I vincitori delle altre categorie

In Prima Categoria il successo è andato a Mario Iesce di Aprilia (LT) con 191/200. Argento per Silver Spadazzi di Poggio Torriana (RN) con 189/200+7 e bronzo per Luca Lipreri di Porto Mantovano (MN) con 189/200+6.

In Seconda Categoria ha prevalso Daniele Maffei di Stroncone (TR) con 187/200, davanti a Riccardo Monesi di Narni (TR), secondo con 184/200, e Alberto Morano di Valbrembo (BG), terzo con 183/200+4.

In Terza Categoria vittoria per Giuseppe Casertano di Casapulla (CE) con 188/200. Secondo Claudio Beltramini di San Felice Circeo (LT) con 183/200, mentre Manuel Grassi di Marmentino (BS) ha chiuso al terzo posto con 182/200.

Le qualifiche Senior, Veterani e Master

Tra i Senior il primo posto è andato a Enrico De Tomasi di Villafranca Padovana (PD) con 189/200+4, vincitore dello spareggio su Luca Romagnoli di Castrocaro Terme e Terra del Sole (FC), secondo con 189/200+3. Terzo Bruno Roccasecca di Sezze (LT) con 188/200.

Tra i Veterani si è imposto Mauro Bosi di Forlì (FC) con 192/200. Seconda posizione per Pier Luigi Fantozzi di Campiglia Marittima (LI) con 186/200, terzo Carlo Duranti di Fermignano (PU) con 181/200.

Nella categoria Master il successo è stato conquistato da Salvatore Valentini di Longiano (FC) con 174/200. Alle sue spalle Enzo Gibellini di Borgosesia (VC), secondo con 173/200, e Alvaro Leardini di Morciano di Romagna (RN), terzo con 168/200.