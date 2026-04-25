Europei Under 23, Garozzo: “Orgogliosi di ospitare l’evento”. Il programma di oggi su Assalto

Daniele Garozzo, vicepresidente della Federazione Italiana Scherma, ha presentato gli Europei Under 23: il programma di oggi

Gli Europei Under 23 rappresentano un evento di portata internazionale, di estrema importanza per tutto il mondo della scherma e che potrebbero dare indicazioni importanti sul futuro di questo sport. Nel 2026, l’onore di ospitarli è di Cagliari, il capoluogo sardo dove tutto è pronto per le competizioni.

L’evento è stato presentato da Daniele Garozzo: “I Campionati Europei Under 23 sono un evento di cartello per la scherma italiana e internazionale. Siamo orgogliosi d’ospitarli in Italia, grazie allo sforzo di Cagliari, e determinati a essere protagonisti in pedana, con un’ottima delegazione, in una kermesse che è da sempre una fucina di campioni”, ha detto il Vicepresidente vicario della Federazione Italiana Scherma.

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In conferenza stampa, sono arrivate anche le parole del Comune di Cagliari: “Siamo una città di grandi eventi internazionali e questi Campionati rappresentano un momento di notevole importanza che abbiamo voluto con forza e siamo onorati di ospitare”, ha detto l’Assessore allo sport Giuseppe Macciotta.

Europei Under 23, il programma di oggi e dove vederli

Sportface TV trasmetterà l’evento in diretta dalle ore 19 su Assalto, un’occasione da non perdere per seguire i migliori talenti continentali in quel di Cagliari. Oggi sciabola, spada e fioretto in pedana (individuali maschili e femminili), ma ricordiamo che le competizioni andranno avanti fino a martedì.

Sabato 25 aprile 2026

Live Assalto TV e Amazon Prime

Sciabola maschile individuale (Edoardo Cantini, Marco Stigliano, Leonardo Tocci, Lupo Veccia Scavalli)

Spada femminile individuale (Gaia Caforio, Carola Maccagno, Lucrezia Paulis, Vittoria Siletti)

Fioretto maschile individuale (Raian Adoul, Damiano Di Veroli, Giuseppe Franzoni, Matteo Iacomoni)