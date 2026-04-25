Roma, dopo Ranieri anche Massara ai saluti: cosa sta succedendo

Il momento è molto difficile in casa Roma: mentre la squadra insegue l’obiettivo Champions League, in dirigenza è già rivoluzione totale

La bomba è deflagrata nell’universo Roma e ha investito tutta la dirigenza e la società giallorossa. Lo screzio tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri ha avuto delle conseguenze piuttosto immediate: l’ex allenatore non è più il senior advisor del club tanto amato.

Ma ci ha tenuto a precisare di non essere stato lui a sbattere la porta e andare via, bensì è stata la società a scegliere di voltare pagina. Era evidente l’incompatibilità con Gasperini, rapporti ormai molto tesi e di scontro anche sul tema mercato.

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“Non ho mai avuto la sensazione di questa durezza, mi ha sorpreso molto sinceramente. Io non ho fatto nulla. Punto. Non parliamo della mia situazione con, non ho creato nulla, quindi non mi mettete sullo stesso piano”, ha detto Gasperini in conferenza stampa. E non è finita qui.

La Roma pronta a salutare anche Massara: rivoluzione totale

Anche la posizione di Frederic Massara è sempre più in bilico. Gasperini nella conferenza stampa di ieri ne ha parlato al passato e ha detto senza mezzi termini che con lui “non c’è feeling”. Parole forti che lasciano presagire che anche questo addio sia stato ormai deciso.

Ciò significa, per forza di cose, maggiori poteri a Gasperini, ma anche la necessità di portare nella Capitale un nuovo direttore sportivo. Nelle ultime ore, circola con insistenza il nome di Cristiano Giuntoli.