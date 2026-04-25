Trofeo delle Aquile 2026: gli highlights della prima giornata su Italia Boxe Tv

Si cresce con la boxe: ieri ha preso il via il Trofeo della Aquile 2026. Gli highlights della prima giornata che abbiamo trasmesso in diretta su Italia Boxe Tv

Le grandi emozioni della boxe vi accompagnano su Sportface. E ieri non sono mancate a Lignano Sabbiadoro, dove ha preso il via il Trofeo delle Aquile 2026. Il Bella Italia EFA Village è il ringside l’edizione 2026.

L’evento è stato organizzato dalla FPI – in collaborazione con il CR FPI Friuli Venezia Giulia – e terminerà il 26 aprile, per cui ci aspetta un weekend denso di significato per la boxe giovanile italiana e internazionale.

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Il format con cui si sta disputando la kermesse è quello del round robin. A Lignano sono impegnate le Nazionali U15 di Italia, Croazia, Estonia e Ungheria. Di seguito il link per vedere cosa è successo nella prima giornata, partita da ieri pomeriggio alle 16.

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Trofeo delle Aquile: dove vedere e il programma

I match andranno avanti anche oggi 25 aprile alle ore 16 e domani, domenica 26 aprile, alla stessa ora. Sportface trasmetterà la diretta integrale, a partire dalle ore 16:00, su Italia Boxe TV, il canale dedicato alla boxe della piattaforma OTT Sportface TV, che potete trovare cliccando il seguente LINK.

Oggi si entra nel vivo per quanto riguarda la boxe Under 15 su Sportface e l’Italia si farà trovare impreparata all’appuntamento.