Campionato Nazionale Gold, vincono Bossini e Binaghi: gli highlights su Assalto

Bossini e Binaghi strappano due grandi vittorie nel Campionato Nazionale Gold, di scena a Riccione: gli highlights dell’evento su Assalto – La Tv della scherma

Il Campionato Nazionale Gold sta regalando una competizione accesa tra i pretendenti ai titoli. Anche ieri non sono mancate le sorprese e delle sfide davvero belle a cui assistere, come avete potuto vedere su Assalto in onda su Sportface TV,

La seconda giornata a Riccione ha visto come grandi protagonisti Alessandro Bossini e di Mariavittoria Binaghi, bravi a battere tutti gli avversari nelle prove dedicate alla categoria Giovani di fioretto.

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Alessandro Bossini della Schermabrescia ha primeggiato tra gli uomini. Alle sue spalle si è imposto un ottimo Roberto Mathias Cazzani, della Scherma Monza. Il terzo gradino del podio, invece, è stato un ex aequo per Geremia Napolitano della Comense Scherma e per Luca Juravle, del Circolo della Scherma Ramon Fonst.

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La vittoria di Binaghi e le classifiche gold

Allo stesso modo, ha potuto esultare Mariavittoria Binaghi della Comense Scherma, che ha vinto con delle prestazioni quasi perfette la prova di fioretto femminile Gold. Al secondo posto troviamo Benedetta Ciampalini del Club Scherma Valdera, mentre il bronzo è andato a Flavia Garnero del Club Scherma Roma e Olivia Baroffio del Club Scherma Rapallo. Si tratta di un piazzamento consistente, visto che è al primo anno tra le Cadette.

Oggi continuano le competizioni nazionali a Riccione. Dalle ore 16.30 in diretta su Assalto – La TV della Scherma, sulla piattaforma Sportface, si andrà avanti con le fasi finali delle competizioni.

Giovani fioretto maschile Gold – la classifica

Classifica (131): 1. Alessandro Bossini (Schermabrescia), 2. Roberto Mathias Cazzani (Scherma Monza), 3. Geremia Napolitano (Comense Scherma), 3. Luca Juravle (Circolo della scherma Ramon Fonst), 5. Giacomo Pignataro (Pro Patria et Libertate Busto Arsizio), 6. Elio Rueda Bouley (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), 7. Giovanni Ciardiello (Frascati Scherma), 8. Vincenzo Laera (CH4 Sporting)

Giovani fioretto femminile Gold – la classifica

Classifica (87): 1. Mariavittoria Binaghi (Comense Scherma), 2. Benedetta Ciampalini (Club Scherma Valdera), 3. Olivia Baroffio (Club Scherma Rapallo), 3. Flavia Garnero (Club Scherma Roma), 5. Sveva Federici (Fides Livorno), 6. Arianna Sola (Frascati Scherma), 7. Eleonora Carraro (Antoniana Scherma Padova), 8. Marta Talamucci (Pisascherma)