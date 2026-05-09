Basket Serie A, ultima giornata di regular season: Trento-Milano e Venezia-Tortona in diretta su Sky

Domenica 10 maggio si chiude la regular season della Serie A Unipol 2025/2026. Riflettori puntati sulle sfide decisive per playoff e piazzamenti: Trento ospita Milano, mentre Venezia affronta Tortona. Tutto in diretta su Sky e NOW
Ultimo turno di regular season in Serie A
La Serie A Unipol 2025/2026 si prepara a vivere l’ultima giornata della regular season con due partite decisive per la corsa playoff e per la definizione della griglia finale.
Domenica 10 maggio, alle ore 17, Sky Sport trasmetterà in diretta due match chiave del 30° turno del campionato LBA.
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Trento-Milano in diretta su Sky Sport Basket
La Dolomiti Energia Trento ospiterà l’EA7 Emporio Armani Milano in una sfida fondamentale soprattutto per i padroni di casa.
Con una vittoria, Trento potrebbe conquistare il pass per i playoff, a patto che Varese non riesca a vincere sul parquet di Bologna.
La partita sarà trasmessa su Sky Sport Basket con telecronaca di Andrea Solaini e commento tecnico di Andrea Meneghin. Il collegamento inizierà alle 16:30 con il prepartita.
Venezia-Tortona vale il quinto posto
In contemporanea, su Sky Sport 256, andrà in scena anche la sfida tra Reyer Venezia e Bertram Tortona.
La formazione piemontese proverà a difendere il quinto posto contro una Reyer che vuole chiudere al meglio davanti al pubblico del Taliercio.
La telecronaca sarà affidata a Geri De Rosa con il commento di Chicca Macchi.
Special Olympics e Meet&Greet a Reggio Emilia
Nel weekend spazio anche a un evento speciale organizzato da Sky Sport insieme a Special Olympics e Pallacanestro Reggiana.
Venerdì 8 maggio alle ore 18, presso il centro commerciale “I Petali” di Reggio Emilia, si terrà un Meet&Greet aperto al pubblico con Troy Caupain, Michele Vitali e JT Thor.
L’evento sarà moderato da Giulia Cicchinè e si concluderà con una sessione di foto, autografi e un’attività di “tiro assistito” dedicata alla community di Special Olympics.