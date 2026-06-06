Campionato Italiano Interforze 2026: al Tav Umbriaverde-Todi in palio i titoli tricolori di Fossa Olimpica e Skeet

Dal 9 al 10 giugno le pedane di Massa Martana ospiteranno il Campionato Italiano Interforze. In gara gli atleti dei Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato per l’assegnazione di scudetti, titoli e trofei della stagione 2026.

Il Tav Umbriaverde-Todi di Massa Martana, in provincia di Perugia, si prepara ad accogliere il Campionato Italiano Interforze 2026 di tiro a volo. L’appuntamento, in programma martedì 9 e mercoledì 10 giugno, vedrà sfidarsi gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato nelle specialità della Fossa Olimpica e dello Skeet.

La manifestazione sarà inaugurata ufficialmente lunedì 8 giugno alle ore 17 con la cerimonia di apertura. Le competizioni scatteranno il giorno successivo, mentre mercoledì 10 giugno il programma comprenderà anche alcuni momenti istituzionali, tra cui il Cultural Day previsto alle ore 11 e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti in Piazza Umberto I a Massa Martana alle ore 12.

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Fossa Olimpica e Skeet protagonisti

Il programma tecnico prevede gare sulla distanza di 125 piattelli di qualificazione, distribuiti su due giornate: 75 lanci martedì e 50 mercoledì. Al termine delle qualificazioni si disputeranno le finali riservate ai migliori classificati di ciascuna categoria e qualifica.

Per le categorie Eccellenza e Ladies è prevista una finale a sei tiratori, mentre per Prima, Seconda e Terza Categoria e per il Personale in Quiescenza la classifica finale sarà determinata sommando il risultato della qualificazione a una finale di 25 piattelli. Gli eventuali spareggi saranno previsti esclusivamente per l’assegnazione delle prime tre posizioni.

In gara anche le squadre

Grande attenzione anche alle competizioni a squadre. La classifica della Fossa Olimpica sarà determinata sulla distanza complessiva di 750 piattelli, considerando i migliori sei punteggi, mentre nello Skeet saranno conteggiati i migliori tre risultati per un totale di 375 piattelli.

Alle finali accederanno soltanto le rappresentative che avranno preso parte ad almeno uno dei due Gran Premi stagionali.

Scudetti e titoli tricolori

Nelle classifiche individuali verranno assegnati Scudetti Tricolore, titoli di Campione Italiano e medaglie. Premi previsti per le categorie Eccellenza, Ladies, Prima, Seconda e Terza Categoria, oltre ai riconoscimenti dedicati al Para-Trap, al Settore Giovanile maschile e femminile, al Personale in Quiescenza e al Personale Civile.

Per le gare a squadre le prime tre formazioni classificate riceveranno trofei commemorativi e medaglie, mentre alla squadra vincitrice sarà assegnato anche lo Scudetto di Campione Italiano Interforze 2026.

In palio anche la classifica assoluta

Il Campionato assegnerà inoltre una speciale classifica assoluta riservata al personale in servizio e agli appartenenti al Settore Giovanile tesserati con le Forze Armate e i Corpi dello Stato. La graduatoria sarà stilata sulla base dei migliori due risultati ottenuti tra il Campionato Italiano e i Gran Premi stagionali, premiando i migliori Senior e Juniores, sia al maschile che al femminile.

Due giornate che uniranno competizione sportiva, spirito di squadra e valori istituzionali, con il Tav Umbriaverde-Todi pronto a diventare il centro del tiro a volo italiano.