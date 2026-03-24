Tiro a volo, quasi 500 tiratori ai Campionati Regionali: si chiudono gli Invernali, al via gli Estivi

Nel penultimo weekend di marzo 497 specialisti di Compak Sporting, Skeet ed Elica in pedana in 8 società di 6 regioni. Campania prima per presenze negli Invernali, Lombardia in testa negli Estivi

Il calendario federale territoriale FITAV ha vissuto nel penultimo weekend di marzo un momento di svolta significativo: la chiusura dei Campionati Regionali Invernali e il contemporaneo avvio di quelli Estivi. In pedana complessivamente 497 specialisti di Compak Sporting, Skeet ed Elica, distribuiti in 8 impianti di 6 regioni italiane.

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Campionati Regionali Invernali: Campania in testa per presenze

Sono stati 239 i tiratori coinvolti nella fase conclusiva dei Campionati Regionali Invernali, distribuiti in cinque impianti di quattro regioni. A guidare la classifica di partecipazione è la Campania con 91 presenze, seguita dal Veneto con 84 e dalla Puglia con 33. Le specialità in gara sono state Skeet, Compak Sporting ed Elica. Resta un unico appuntamento ancora da disputare prima della chiusura definitiva del circuito invernale: la finale di Compak Sporting del 27 e 28 marzo all’ASD Tiro al Piattello Black di Venezia.

Campionati Regionali Estivi: buona partenza, 258 presenze in tre regioni

Nello stesso fine settimana ha preso il via anche la stagione dei Campionati Regionali Estivi, con un avvio incoraggiante: 258 partecipanti in tre impianti di Lombardia, Puglia e Sicilia. La Lombardia è la regione più rappresentata con 137 tiratori al Tav Fagnano Olona di Varese, seguita dalla Sicilia con 84 al Tav Saccolino di Siracusa e dalla Puglia con 37 al Tav Diana di Brindisi. Le discipline protagoniste della prima giornata estiva sono state Skeet e Compak Sporting.