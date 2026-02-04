Bianca Revello, titolo europeo e Mondiale di Melbourne nel mirino

La campionessa continentale di Fossa Universale racconta preparazione, obiettivi e sensazioni verso la rassegna iridata: l’intervista completa è online su FITAV

Il titolo europeo di Fossa Universale e la convocazione al Mondiale di Melbourne. È questo il momento più alto della carriera di Bianca Revello, protagonista del nuovo numero de Il Tiro a Volo Magazine e volto azzurro chiamato a rappresentare l’Italia nella rassegna iridata in programma il 19 febbraio in Australia.

Dopo una stagione che l’ha vista imporsi a livello continentale con numeri di assoluto rilievo, l’atleta ligure arriva all’appuntamento mondiale con lo status di campionessa europea e con la consapevolezza di dover gestire un ruolo nuovo: quello di tiratrice sotto i riflettori, unica italiana in gara nella competizione femminile.

Preparazione, calendario anomalo e gestione mentale

Nell’intervista, Revello ripercorre il cammino che l’ha portata alla convocazione mondiale, soffermandosi su una preparazione costruita in una stagione atipica, con il calendario agonistico anticipato e la necessità di raggiungere il picco di forma in pieno inverno europeo.

Ampio spazio è dedicato anche agli aspetti tecnici del lavoro svolto, alla gestione dei carichi, alla simulazione delle condizioni di gara e alle difficoltà legate al cambio climatico e al fuso orario che attendono l’azzurra a Melbourne.

Obiettivi, avversarie e il valore della squadra

Tra i temi centrali dell’intervista anche il confronto con le principali avversarie internazionali, il peso di gareggiare senza il supporto diretto delle compagne di squadra e l’importanza della dimensione collettiva in una disciplina che, pur essendo individuale, vive fortemente di condivisione e supporto reciproco.

Non manca, infine, una riflessione più ampia sulla crescita della Fossa Universale dopo il Mondiale di Roma e sull’approccio mentale alla gara, vissuta “un piattello alla volta”, senza proiezioni sul risultato finale.

👉 Per leggere l’intervista integrale a Bianca Revello, con tutti i dettagli sulla preparazione e sul percorso verso il Mondiale di Melbourne, rimandiamo alla versione completa pubblicata sul sito FITAV:

