Atletica, quattro nuovi ingressi nelle Fiamme Gialle: rinforzi tra velocità e lanci

Il Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle accoglie gli sprinter Arianna De Masi, Stephen Awuah Baffour e Gaya Bertello, insieme al giavellottista Lucio Visca

Nuovi volti e nuovo talento per l’atletica italiana nelle Fiamme Gialle. Il Gruppo Sportivo gialloverde ha ufficializzato l’ingresso di quattro atleti, andando a rafforzare il settore della velocità e dei lanci in vista delle prossime stagioni internazionali.

A vestire la maglia delle Fiamme Gialle saranno Arianna De Masi, Stephen Awuah Baffour, Gaya Bertello e il giavellottista Lucio Visca, profili giovani ma già con esperienza azzurra alle spalle.

De Masi, dalla staffetta olimpica alle Fiamme Gialle

Arianna De Masi arriva dalla Libertas Unicusano Livorno e porta con sé un curriculum già di alto livello. La velocista ha preso parte alle Olimpiadi di Parigi 2024, correndo l’ultima frazione della 4×100, ruolo che aveva già ricoperto anche agli Europei di Roma. Un innesto di grande affidabilità per il settore sprint.

Awuah Baffour e Bertello, esperienza internazionale

In arrivo dal Battaglio Cus Torino, Stephen Awuah Baffour ha esordito in Nazionale maggiore nel 2025, partecipando agli Europei indoor di Apeldoorn, ai Mondiali indoor di Nanchino e alle World Relays di Guangzhou. Proprio in quest’ultima rassegna ha corso la finale della nuova staffetta 4×100 mista.

Nella stessa specialità ha gareggiato anche Gaya Bertello, cresciuta nella Polisportiva Novatletica Chieri e convocata nel gruppo azzurro per i Mondiali di Tokyo, confermandosi tra le velociste emergenti più interessanti del panorama nazionale.

Visca, argento europeo nel giavellotto

Completa il quartetto Lucio Visca, giavellottista cresciuto nel vivaio delle Fiamme Gialle Simoni. Nel 2025 ha conquistato la medaglia d’argento in Coppa Europa di lanci a Nicosia nella categoria Under 23, risultato che ne ha certificato la crescita a livello continentale.