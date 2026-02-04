Al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: le storie e i volti dei campioni solo su Sportface

Provate a tendere l’orecchio un attimo, nel silenzio più totale: riuscite a sentire il fruscio della neve sotto gli sci, il battito del cuore che si accelera dopo ogni curva ed infine il boato di una folla che festeggia con in petto il tricolore? No? Alquanto logico, se non siete a bordopista Milano, Livigno o Cortina, città teatro dei quindicesimi Giochi Olimpici Invernali. Ma anche qualora siate lì, il solo modo per non perdersi il vortice di emozioni che travolgerà il mondo sportivo partendo dall’Italia è essere su Sportface.

Si badi bene, l’utilizzo del verbo essere è ontologicamente voluto. Non solo aggiornamenti 24h sul sito, oltre le notizie e gli approfondimenti sui social, un passo in avanti rispetto all’adrenalina dei contenuti sulla nostra piattaforma: Sportface significa esserci, non solo partecipare. I volti dello Sport, e quello che c’è alle loro spalle. Ci sarà tutto questo ma anche tanto altro, completamente gratis: un banchetto olimpico aperto a ogni italiano, dovunque sia. A proposito, qui c’è già l’antipasto.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Il mondo terrà il fiato sospeso per l’inaugurazione del 6 febbraio ma già oggi – con le prime gare che alzeranno il sipario – Sportface accende le sue luci: dopo mesi di preparazione fisica e mentale di un team che ha l’ambizione di onorare quella 196 azzurri impegnati in gara, che hanno passato gli ultimi quattro anni aspettando solo questo momento.

Dalle cime di Casa Italia: gratis per 24 ore su 24

Dalle tre fortezze invincibili di Casa Italia – Milano, giungla urbana che ribolle di sogni globali; Cortina, dea delle Dolomiti con il suo manto di leggende; Livigno, santuario nevoso dove il cielo bacia la terra – Sportface impugna il microfono come un testimone con responsabilità olimpica, senza mai passarlo almeno fino al 22 febbraio, giorno della cerimonia di chiusura.

Raccontare le gesta sovrumane dei campioni è un duello con il destino, per scolpire nell’eterno il loro sudore che fuma, le lacrime di gloria, i ruggiti di vittoria. Tutto gratis, perché lo sport è di tutti, e Sportface lo rende epico per tutti.