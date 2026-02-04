Europei ciclismo pista: Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento

L’azzurra firma il record italiano e vola nella finale europea contro Josie Knight. Bene anche Miriam Vece, mentre Consonni fatica nell’omnium

La quarta giornata dei Campionati Europei di ciclismo su pista regala all’Italia una certezza: Federica Venturelli è già medaglia, e ora può puntare dritto all’oro. La giovane azzurra ha infatti centrato l’accesso alla finale dell’inseguimento individuale femminile, chiudendo le qualificazioni con un eccellente 4’22”909, tempo che vale il nuovo record italiano sulla distanza.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Venturelli da record: sfida per l’oro contro Knight

La prestazione di Venturelli le ha consegnato la seconda corsia per la finale, alle spalle della britannica Josie Knight, che ha firmato il miglior tempo in 4’19”461, stabilendo il nuovo record del mondo. Una finale di altissimo livello, con l’azzurra – campionessa del mondo dell’inseguimento a squadre – pronta a giocarsi il primo titolo europeo élite della carriera.

Alle spalle delle due favorite, la finale per il bronzo vedrà opposte le britanniche Millie Couzens e Mischa Bredewold dei Paesi Bassi. Buona anche la prova di Linda Sanarini, ottava in 4’33”141, mentre restano fuori dalla lotta per le medaglie nomi di peso come Lisa Klein e Melanie Dupin.

Miriam Vece convince nel chilometro: finale e record italiano

Segnali positivi arrivano anche dal chilometro da fermo femminile, dove Miriam Vece ha centrato l’accesso alla finale con il quinto tempo in 1’03”708, crono che rappresenta anche per lei un nuovo record italiano. L’azzurra resta pienamente in corsa per il podio, in una specialità guidata dalla francese Mathilde Gros (1’03”328), davanti alla campionessa uscente Hetty van de Wouw.

Esce invece di scena Matilde Cenci, sedicesima in qualifica e fuori dalle migliori otto.

Omnium maschile: Consonni in difficoltà ma ancora in corsa

Più complesso l’avvio dell’omnium maschile per Simone Consonni, che dopo le prime due prove (Scratch e Tempo Race) occupa la decima posizione con 50 punti. L’azzurro ha chiuso entrambe le prove all’ottavo posto, pagando un distacco significativo dalla vetta, occupata dal portoghese Iúri Leitão a punteggio pieno (80).

Consonni resta comunque in gara in vista delle ultime due prove, Eliminazione e Corsa a punti, decisive per la composizione finale del podio.

Il programma serale: occhi sull’oro di Venturelli

La sessione serale di mercoledì propone le finali più attese, tutte in diretta su Eurosport 2 e Discovery+. Riflettori puntati soprattutto sull’inseguimento individuale femminile, con Venturelli impegnata nella corsa al titolo europeo, ma attenzione anche al chilometro di Vece e al finale dell’omnium maschile.