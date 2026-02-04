Europei su pista di Konya, doppio argento per l’Italia: Vece nel chilometro, Venturelli nell’inseguimento

Nella quarta giornata degli Europei di ciclismo su pista in Turchia arrivano due medaglie d’argento per l’Italia: Miriam Vece è seconda nel chilometro da fermo, Federica Venturelli sale sul podio nell’inseguimento individuale, centrando il suo secondo risultato a Konya.

Prosegue il bottino azzurro agli Europei di ciclismo su pista in corso a Konya. Nella quarta giornata di gare, l’Italia festeggia un doppio argento grazie alle prestazioni di Miriam Vece e Federica Venturelli, protagoniste rispettivamente nel chilometro con partenza da fermo e nell’inseguimento individuale femminile.

Argento per Vece nel chilometro

Nel chilometro femminile Vece ha confermato il suo valore internazionale. Dopo il quinto tempo in qualificazione, la velocista azzurra ha saputo crescere in finale, recuperando due posizioni e fermando il cronometro su 1’04”106, alla media di 56,157 km/h.

Davanti a lei soltanto la francese Mathilde Gros, oro in 1’03”682, mentre il bronzo è andato all’atleta neutrale autorizzata Iana Burlakova. Una prova durissima, con due sforzi ravvicinati nella stessa giornata, nella quale nessuna atleta è riuscita a migliorare i tempi del mattino.

Venturelli ancora a podio nell’inseguimento

Pochi minuti dopo l’argento di Vece, l’Italia è tornata sul podio grazie a Federica Venturelli nell’inseguimento individuale. La giovane atleta cremonese ha chiuso la finale in 4’27”891, arrendendosi alla superiorità della britannica Josie Knight, che ha conquistato l’oro con il tempo di 4’22”353.

Per Venturelli si tratta di una medaglia di grande valore, che rappresenta il secondo podio personale in questa rassegna di Konya, dopo il bronzo già conquistato con il quartetto. Un risultato che conferma la sua crescita e la solidità mostrata anche nelle prove individuali.

Il bronzo è andato alla britannica Millie Couzens, vincente nella finale per il terzo posto contro l’olandese Mischa Bredewold.

Italia a quota cinque medaglie

Con i due argenti di Vece e Venturelli, l’Italia sale a cinque medaglie complessive agli Europei di Konya, dopo i tre bronzi conquistati nelle prime tre giornate. Un bilancio che certifica la continuità del rendimento azzurro e la competitività del gruppo sia nelle prove di velocità sia in quelle di endurance.