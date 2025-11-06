Da venerdì 7 a lunedì 10 novembre tutto il grande calcio su Sky e in streaming su NOW: tre gare di Serie A in co-esclusiva, tredicesima giornata di Serie C e il meglio dei campionati esteri.

Su Sky e NOW un fine settimana ricco di grande calcio con Serie A Enilive, Serie C Sky Wifi e il meglio di Premier League, Bundesliga e Ligue 1. Tutti i match saranno raccontati da studi pre e post gara, rubriche dedicate, aggiornamenti su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social ufficiali.

SERIE A ENILIVE – 11ª GIORNATA

(3 gare in co-esclusiva)

Venerdì 7 novembre

20.45 – Pisa-Cremonese

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW

Telecronaca: Dario Massara – Commento: Fernando Orsi

Sabato 8 novembre

20.45 – Parma-Milan

Sky Sport Uno, Calcio, 251, 4K, NOW

Telecronaca: Maurizio Compagnoni – Commento: Riccardo Montolivo

Domenica 9 novembre

18.00 – Roma-Udinese

Sky Sport Calcio, 251, 4K, NOW

Telecronaca: Federico Zancan – Commento: Massimo Gobbi

Studi e programmi Sky Sport:

Friday Night (Fabio Tavelli, Rachele Sangiuliano, Marianella, Costacurta)

La Casa dello Sport – Day (Mario Giunta, Marocchi, Gentile, Teotino / Sara Benci, Padovano, De Grandis)

Saturday Night (Giorgia Cenni, Condò, Borghi, Montolivo)

Sky Sunday Football e Sky Calcio Club (Leo Di Bello, Caressa, Bergomi, Marchegiani, Di Canio, Bucciantini)

SERIE C SKY WIFI – 13ª GIORNATA

Venerdì 7 novembre

20.30:

Campobasso-Sambenedettese (Sky Sport Max, 252)

Ascoli-Gubbio (Sky Sport 253)

Cavese-Potenza (Sky Sport 254)

Sabato 8 novembre

14.30:

Atalanta U23-Giugliano, Trapani-AZ Picerno, Renate-Virtus Verona, Dolomiti Bellunesi-Cittadella, Bra-Pineto, Arzignano-Pergolette.

17.30: Ravenna-Torres, Cosenza-Casarano, Guidonia-Pontedera, Pro Patria-Lumezzane, Pianese-Rimini.

Domenica 9 novembre

12.30: Inter U23-L.R. Vicenza; Juventus Next Gen-Forlì

14.30: Catania-Team Altamura, Union Brescia-Alcione Milano, Perugia-Arezzo, Siracusa-Latina, Pro Vercelli-Triestina, Trento-Ospitaletto Franciacorta

17.30: Novara-Lecco, Carpi-Livorno, Monopoli-Casertana, Sorrento-Cerignola, Giana Erminio-Albinoleffe

20.30: Foggia-Benevento; Ternana-Vis Pesaro

Lunedì 10 novembre

20.30 – Salernitana-Crotone (Sky Sport Calcio, 251, NOW)

PREMIER LEAGUE – 11ª GIORNATA

(Su Sky Sport Football e NOW)

Sabato 8 novembre 13.30: Manchester City – Newcastle 16.00: Arsenal – Leicester 18.30: Chelsea – Liverpool

Domenica 9 novembre 15.00: Manchester United – Aston Villa 17.30: Tottenham – Brighton



BUNDESLIGA – 10ª GIORNATA

(Su Sky Sport Arena e NOW)

Venerdì 7 novembre – 20.30: Borussia Dortmund – Mainz

Sabato 8 novembre – 15.30: Bayern Monaco – Stoccarda

Domenica 9 novembre – 17.30: Lipsia – Bayer Leverkusen

LIGUE 1 – 12ª GIORNATA

(Su Sky Sport e NOW)

Venerdì 7 novembre – 21.00: Lille – Lione

Sabato 8 novembre – 17.00: Marsiglia – Nizza

Domenica 9 novembre – 20.45: Paris Saint-Germain – Monaco

Dove vedere tutto il calcio del weekend

Tutti i match sono disponibili su Sky e in streaming su NOW, anche in 4K HDR per gli abbonati Sky Q e Sky Glass. Aggiornamenti in tempo reale su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social ufficiali.