Volley, calendario gara-3 quarti di finale Playoff Superlega 2022: programma, orari e tv

Piacenza-Trento, Superlega 2021/2022 volley - Foto Legavolley

Il calendario della terza giornata dei quarti di finale dei Playoff di Superlega 2021/2022 di volley maschile. Modena, Perugia e Civitanova hanno già staccato il pass per le semifinali, ma c’è ancora una sfida da decidere. Piacenza ha infatti vinto in rimonta gara-2 al tie-break, tenendo aperta la serie contro Trento. Gli uomini di Bernardi dunque proveranno a completare l’opera, ma la squadra di Bernardi potrà sfruttare il campo di casa con il tifo del proprio pubblico. La partita decisiva sarà visibile per gli abbonati sulla piattaforma Volleyballworld.tv, ma anche in diretta tv in chiaro su Rai Sport (visibili anche in streaming su Rai Play). Di seguito, il programma completo dei quarti di finale con date e orari di tutte le partite.

Domenica 10 aprile 2022

Ore 18.30 Itas Trentino-Gas Sales Bluenergy Piacenza – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport