Volley, calendario 22^ giornata Serie A1 Femminile 2021/2022: programma, orari e tv

by Deborah Sartori

Cristina Chirichella (Novara), Serie A1 Femminile 2021/2022 volley - Foto Rubin/LVF

Il calendario della ventunesima giornata del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di volley: ecco le informazioni per vedere le partite. Si inizia sabato 26 febbraio con l’anticipo tra Casalmaggiore e Monza. Domenica poi Trento ospita Conegliano, Novara fa visita a Roma e Perugia fa visita a Scandicci. Derby piemontese tra Cuneo-Chieri, Vallefoglia ospita Firenze e infine Busto Arsizio sfida Bergamo. Di seguito il programma dettagliato e come vedere in diretta tv e streaming le partite.

FORMULA E REGOLAMENTO SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA

STREAMING E TV – Tutte le partite saranno visibile in diretta streaming su Volleyballworld.tv, cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Inoltre, Sky Sport trasmetterà una partita per giornata (visibile anche su Sky Go), così come Rai Sport (e in streaming su Rai Play). In alternativa, Sportface.it seguirà le sfide con dirette testuali, cronache, risultati e classifica aggiornati per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA VENTIDUESIMA GIORNATA SERIE A1 FEMMINILE 2021/2022

Sabato 5 marzo 2022

Ore 20.45 Vero Volley Monza-Bosca S. Bernardo Cuneo – Diretta Volleyballworld.tv e Rai Sport + HD

Domenica 6 marzo 2022

Ore 17.00 Igor Gorgonzola Novara-Unet E-Work Busto Arsizio – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 17.00 Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 17.00 VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore-Delta Despar Trentino – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 17.00 Volley Bergamo 1991-Acqua&Sapone Roma Volley Club – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 17.00 Bartoccini Fortinfissi Perugia-Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Diretta Volleyballworld.tv

Ore 19.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano-Savino Del Bene Scandicci – Diretta Volleyballworld.tv e Sky Sport Arena