Un weekend totale di calcio su Sky e NOW: Serie A, big match europei e tutta la Serie C in diretta

Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio un lungo weekend di grande calcio su Sky e in streaming su NOW: Serie A Enilive, Premier League, Bundesliga, Ligue 1 e tutta la 22ª giornata di Serie C Sky Wifi, con studi, approfondimenti e telecronisti d’eccellenza
Un altro fine settimana ricchissimo di calcio è pronto ad accendersi su Sky e NOW, con una copertura totale dei campionati italiani e internazionali.
Da venerdì 16 a lunedì 19 gennaio, spazio alla 21ª giornata di Serie A Enilive, ai grandi campionati esteri e a tutta la Serie C Sky Wifi, con oltre 1.100 partite stagionali disponibili sulla piattaforma.
Un racconto a 360 gradi, arricchito da studi pre e post-partita, inviati su tutti i campi, analisi tattiche, mercato e highlights, con il supporto di Sky Sport Tech e Sky Sport Skill.
Serie A Enilive 2025/2026: la 21ª giornata su Sky e NOW
La Serie A entra nel vivo con tre match in co-esclusiva Sky nella 21ª giornata. Per tutta la stagione, Sky trasmette 114 partite, incluse almeno 30 delle migliori 76 gare del campionato, con quattro big match tra le grandi.
📅 Serie A – Programma completo
VENERDÌ 16 GENNAIO
Ore 20.45
PISA-ATALANTA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, NOW
Telecronaca: Dario Massara
Commento: Riccardo Montolivo
Inviati: Marina Presello, Massimiliano Nebuloni
SABATO 17 GENNAIO
Ore 20.45
CAGLIARI-JUVENTUS
Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW
Telecronaca: Maurizio Compagnoni
Commento: Massimo Gobbi
Inviati: Valentina Caruso, Giovanni Guardalà
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 18.00
TORINO-ROMA
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, NOW
Telecronaca: Stefano Borghi
Commento: Lorenzo Minotti
Inviati: Paolo Aghemo, Angelo Mangiante
Studi Serie A
-
Calciomercato – L’Originale (venerdì e lunedì)
-
La Casa dello Sport – Day
-
Sky Saturday Night
-
Sky Sunday Football
-
Campo Aperto Serie A
-
Sky Calcio Club
Con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Marchegiani, Costacurta, Condò, Borghi e tutta la squadra Sky.
Calcio internazionale: Premier League, Bundesliga e Ligue 1
Grande spettacolo anche fuori dai confini italiani con la 22ª giornata di Premier League, la 18ª di Bundesliga e la 18ª di Ligue 1, tutte in diretta su Sky e NOW.
Premier League – 22ª giornata
SABATO 17 GENNAIO
Ore 13.30
Manchester United-Manchester City
Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Sport 4K, NOW
Ore 16.00
Chelsea-Brentford – Sky Sport Uno
Liverpool-Burnley – Sky Sport Arena
Tottenham-West Ham – Sky Sport 257
Sunderland-Crystal Palace – Sky Sport 258
Leeds-Fulham – Sky Sport 259
Ore 18.30
Nottingham Forest-Arsenal
Sky Sport Uno, Sky Sport 4K
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 15.00
Wolverhampton-Newcastle
Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K
Ore 17.30
Aston Villa-Everton
Sky Sport Arena
LUNEDÌ 19 GENNAIO
Ore 21.00
Brighton-Bournemouth
Sky Sport Arena, Sky Sport 4K
Bundesliga – 18ª giornata
VENERDÌ 16 GENNAIO
Ore 20.30
Werder Brema-Eintracht Francoforte
Sky Sport Max
SABATO 17 GENNAIO
Ore 15.30
Borussia Dortmund-St. Pauli
Sky Sport Max
Ore 18.30
Lipsia-Bayern Monaco
Sky Sport Arena
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 15.30
Stoccarda-Union Berlino
Sky Sport Max
Ore 17.30
Augsburg-Friburgo
Sky Sport Mix
Ligue 1 – 18ª giornata
VENERDÌ 16 GENNAIO
Ore 21.00
PSG-Lille
Sky Sport Arena
SABATO 17 GENNAIO
Ore 17.00
Lens-Auxerre
Sky Sport Mix
Ore 21.05
Angers-Olympique Marsiglia
Sky Sport Arena
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 20.45
Lione-Brest
Sky Sport Calcio
Serie C Sky Wifi 2025/2026: tutta la 22ª giornata in diretta
La Serie C è solo su Sky e NOW, con tutte le 1.143 partite stagionali, playoff, Supercoppa e Coppa Italia inclusi.
📅 Serie C – Programma completo 22ª giornata
VENERDÌ 16 GENNAIO – Ore 20.30
Vis Pesaro-Arezzo – Sky Sport Uno, Sky Sport 252
Cavese-Team Altamura – Sky Sport 253
SABATO 17 GENNAIO
Ore 14.30
Juventus Next Gen-Ascoli – Sky Sport Calcio
Benevento-Casarano – Sky Sport Mix
Dolomiti Bellunesi-Lecco – Sky Sport 253
Cittadella-Pergolettese – Sky Sport 254
Pianese-Torres – Sky Sport 255
Trento-Novara – Sky Sport 256
Ore 17.30
Guidonia Montecelio-Livorno – Sky Sport Calcio
Ospitaletto Franciacorta-Triestina – Sky Sport Max
Campobasso-Carpi – Sky Sport 253
Pro Patria-Giana Erminio – Sky Sport 254
Lumezzane-Alcione Milano – Sky Sport 255
DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 12.30
Atalanta U23-Salernitana – Sky Sport Uno
Forlì-Sambenedettese – Sky Sport Calcio
Ore 14.30
Arzignano Valchiampo-L.R. Vicenza – Sky Sport Uno
Pro Vercelli-Union Brescia – Sky Sport Arena
Potenza-Casertana – Sky Sport 253
Perugia-Gubbio – Sky Sport 254
Trapani-Sorrento – Sky Sport 255
Siracusa-Audace Cerignola – Sky Sport 256
Ore 17.30
Inter U23-Virtus Verona – Sky Sport Uno
Bra-Ravenna – Sky Sport Max
Pontedera-Pineto – Sky Sport 254
AZ Picerno-Latina – Sky Sport 255
Renate-Albinoleffe – Sky Sport 256
Ore 20.30
Monopoli-Catania – Sky Sport Uno
Foggia-Giugliano – Sky Sport Max
LUNEDÌ 19 GENNAIO – Ore 20.30
Cosenza-Crotone
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251