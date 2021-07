Udinese-Sturm Graz oggi in tv: canale, orario e diretta streaming amichevole 2021

by Giorgio Billone

Luca Gotti (foto Mech867 CC BY-SA 4.0)

Udinese-Sturm Graz sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match. Tutto pronto alle ore 18 di mercoledì 28 luglio per lo scontro tra i friulani e gli austriaci. Alla Jacques Lemans Arena di St. Veit i bianconeri disputano questa amichevole del precampionato 2021, che sarà visibile sul canale 110 del digitale terrestre in Friuli Venezia Giulia e in Veneto e in streaming per tutti su www.udinesetv.it.