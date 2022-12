Torino-Cremonese in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Torino-Cremonese, amichevole che si gioca a meno di due settimane dal ritorno della Serie A. I granata sono rientrati nei giorni scorsi dal ritiro in Spagna, mentre gli uomini di Alvini hanno effettuato tutta la preparazione in sede. Diversi assenti per Juric, che nel corso di queste settimane di preparazione ha perso Singo, Linetty, Ola Aina e Ricci, anche se quest’ultimo è già pronto al rientro. La sfida è in programma venerdì 23 dicembre alle 14:30. Al momento non è prevista una diretta televisiva o streaming della partita.