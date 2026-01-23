Verso Milano-Cortina 2026: gli azzurri si raccontano nella docuserie “Super Atleti” su Sky

Cinque storie esclusive, grandi protagonisti dello sport italiano e il racconto di cosa significa vivere un’Olimpiade in casa: su Sky e NOW debutta “Super Atleti”, la docuserie dedicata ai volti simbolo di Milano-Cortina 2026, in collaborazione con Esselunga.

Il conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026 entra nel vivo e l’attesa dei Giochi si trasforma in racconto. Su Sky e in streaming su NOW prende il via “Super Atleti”, una docuserie che porta dentro il cuore dell’esperienza olimpica attraverso le voci e le storie di chi sarà protagonista sulla scena a cinque cerchi.

Cinque storie per raccontare lo spirito olimpico

Realizzata in collaborazione con Esselunga, la serie propone cinque racconti esclusivi in cui alcuni dei principali atleti della Squadra Nazionale Italiana condividono emozioni, ricordi, obiettivi e aspettative alla vigilia dell’Olimpiade in casa. Un viaggio intimo che va oltre la prestazione sportiva, per raccontare cosa significhi davvero spirito olimpico.

Accanto agli azzurri in attività, due leggende dello sport italiano ripercorrono i loro momenti più iconici, riportando alla luce emozioni e successi che hanno fatto la storia dello sport nazionale.

I protagonisti di “Super Atleti”

La docuserie, al via da oggi, venerdì 23 gennaio, vede come protagonisti Amos Mosaner, Marco Fabbri, Charlène Guignard, Arianna Fontana e Davide Bendotti, insieme a due simboli assoluti come Stefania Belmondo e Kristian Ghedina.

Il primo episodio è dedicato ad Amos Mosaner e va in onda in prima serata su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con più repliche nella stessa giornata.

Il racconto firmato Federico Buffa

Ogni episodio è accompagnato dalla narrazione di Federico Buffa, che guida lo spettatore attraverso le tappe fondamentali della carriera degli atleti: dalla formazione alle sfide più difficili, dai successi ai momenti di svolta, mettendo in luce valori, sacrifici e scelte di vita che hanno costruito il loro percorso.

Disponibilità e piattaforme

“Super Atleti” è disponibile in diretta su Sky, in streaming su NOW, oltre che on demand e su Sky Go, per permettere al pubblico di seguire la serie in ogni momento.

Programmazione di “Super Atleti” su Sky e NOW