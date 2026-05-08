Weekend di sport su Sportface TV: boxe, scherma, tiro a volo e atletica in diretta dall’8 al 10 maggio

Tre giorni intensissimi sui canali dedicati della piattaforma OTT: i Campionati Italiani U17 di boxe su Italia Boxe TV, il GPG di Riccione e la Festa Paralimpica su Assalto TV, le finali di Trap ad Almaty su Tiro a Volo TV e il Pegaso Meeting di Firenze su Atletica Italiana TV.

Dall’8 al 10 maggio 2026, la piattaforma OTT Sportface TV trasmette in diretta cinque grandi eventi attraverso i suoi canali dedicati: i Campionati Italiani U17 di boxe su Italia Boxe TV, il Gran Premio Giovanissimi di scherma a Riccione e la Festa della Scherma Paralimpica Under 14 — entrambi su Assalto – La TV della Scherma —, le finali di Trap e il Mixed Team alla Coppa del Mondo ISSF di Almaty su Tiro a Volo TV e il Pegaso Meeting di Firenze su Atletica Italiana TV.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Boxe: Campionati Italiani U17 su Italia Boxe TV

Le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Under 17 maschile e femminile animano tutto il weekend sul canale Italia Boxe TV di Sportface. Si parte venerdì 8 maggio alle 14:00, si prosegue sabato 9 maggio alle 11:00 e si chiude domenica 10 maggio alle 11:00. Tre giornate di pugni, emozioni e talenti giovanili che si sfidano per conquistare il pass alle fasi successive dei Campionati Italiani.

Scherma: GPG di Riccione e Festa Paralimpica su Assalto TV

Il Gran Premio Giovanissimi «Renzo Nostini» – Trofeo Kinder Joy of Moving di Riccione prosegue nel weekend con le sue fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma, disponibile gratuitamente su Sportface e anche su Amazon Prime Video. Gli appuntamenti sono venerdì 8 maggio dalle 13:10, sabato 9 maggio dalle 12:15 e domenica 10 maggio dalle 13:15.

Domenica mattina, sempre su Assalto TV, spazio alla Festa della Scherma Paralimpica Under 14 in diretta dalle 10:30: atleti in carrozzina e non vedenti protagonisti alla Sala delle Finali del PlayHall di Riccione, con la partecipazione dei campioni paralimpici Matteo Betti e Gianmarco Paolucci.

Tiro a Volo: finali di Trap e Mixed Team da Almaty su Tiro a Volo TV

La Coppa del Mondo ISSF di Almaty entra nella sua fase conclusiva con la Fossa Olimpica. Su Tiro a Volo TV di Sportface, sabato 9 maggio dalle 12:20 le finali di Trap maschile e femminile con De Filippis, Fabbrizi, Pellielo, Stanco, Littamè e Caporuscio in pedana. Domenica 10 maggio dalle 12:50 i medal matches del Mixed Team Trap, che chiudono la seconda prova di Coppa del Mondo stagionale già impreziosita dall’oro con record del mondo di Rossetti e dal bronzo di Bartolomei nello Skeet.

Atletica: Pegaso Meeting di Firenze su Atletica Italiana TV

Sabato 9 maggio dalle 16:00, lo stadio Ridolfi di Firenze ospita il Pegaso Meeting: Nadia Battocletti debutta all’aperto nei 1500 metri, Leonardo Fabbri torna in pedana nel getto del peso, il sudafricano Akani Simbine corre i 100 metri e la britannica Amy Hunt è attesa sui 100 femminili. L’evento è trasmesso in diretta su Atletica Italiana TV di Sportface ed è disponibile anche su Amazon Prime Video.

Su Amazon Prime Video: la programmazione Sportface TV dall’8 al 10 maggio

Chi segue Sportface TV su Amazon Prime Video troverà nel weekend un palinsesto ricco, che alterna i grandi eventi live ai contenuti originali della piattaforma.

Venerdì 8 maggio: in primo piano il GPG di Riccione in diretta dalle 13:08, preceduto alle 11:08 dalla replica della 1ª Prova di Coppa del Mondo 2026 – Skeet Maschile e alle 22:11 da quella del Trap Maschile. Alle 21:17 disponibile anche la 1ª Prova di Coppa del Mondo – Skeet Femminile.

Sabato 9 maggio: ancora il GPG di Riccione in diretta dalle 12:11, con la giornata arricchita nel pomeriggio dal Pegaso Meeting di Firenze dalle 16:00 su Atletica Italiana TV. In serata alle 18:21 il Titolo Internazionale IBF Superleggeri 2025 – Charly Metonyekpon vs Jose Rivas.

Completano l’offerta del weekend i contenuti originali della piattaforma: Cinque Cerchi, Scienza dello Sport, Battiti Olimpici, Chasing Perfection: Inside The Cross Battle, Furious – La storia di Andrew Howe e le rubriche Inside, Old But Gold, Arigatoni e Shakerati.