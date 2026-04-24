Basket, Serie A: Napoli-Trento e Venezia-Milano in diretta su Sky

28ª giornata di regular season su Sky Sport Basket: sfide decisive tra salvezza e alta classifica.

Ultime giornate decisive in Serie A

Mancano tre turni al termine della regular season della Serie A Unipol 2025/2026 e la 28ª giornata propone due partite chiave, in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

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Sabato: Napoli contro Trento

Sabato 25 aprile alle 19.30 sarà la volta di Napoli-Trento, una sfida importante in ottica salvezza. Entrambe le squadre sono alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona più delicata della classifica.

Domenica: big match Venezia-Milano

Domenica 26 aprile alle 16 spazio al confronto tra Reyer Venezia ed EA7 Emporio Armani Milano. Le due squadre sono appaiate al terzo posto con 36 punti, rendendo il match particolarmente rilevante in chiave playoff.

Copertura completa su Sky

Oltre alle dirette, il basket della Serie A Unipol sarà seguito con risultati, classifiche, notizie e highlights su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sull’app Sky Sport e sui canali social ufficiali.

Programmazione completa

Sabato 25 aprile

Ore 19.30 – Napoli-Trento

Telecronaca: Andrea Solaini

Commento: Andrea Meneghin

Sky Sport Basket

Domenica 26 aprile

Ore 16 (prepartita dalle 15.30) – Venezia-Milano

Telecronaca: Geri De Rosa e Chicca Macchi

Sky Sport Basket