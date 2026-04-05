Thompson accende la velocità: a Miramar firma il record dei 150 metri e riapre il confronto con i grandi del passato

Kishane Thompson ha lasciato il segno in Florida, mettendo il proprio nome in cima alla storia dei 150 metri. Nella tappa di Mirama del World Continental Tour Silver, il giamaicano ha corso in 14.92 con vento favorevole di +1,3 m/s, migliorando di cinque centesimi il vecchio riferimento di Linfors Christie, fermo dal 4 settembre 1994.

Si tratta di una distanza non olimpica e poco frequentata, ma comunque molto seguita dagli appassionati perché permette confronti affascinanti tra specialisti della pura velocità e grandi interpreti del mezzo giro di pista.

A Miramar un acuto di spessore assoluto

La prova di Thompson è stata autorevole anche per il contesto della gara. Il 24enne, argento olimpico e mondiale nei 100 metri, ha preceduto lo zimbabwese Tapinawashe Makarawu, secondo in 14.96, e il connazionale Adrian Kerr, terzo in 15.21.

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Dopo la corsa, il giamaicano ha parlato di una condizione eccellente, spiegando di sentirsi nel miglior momento della propria carriera e di credere persino di poter andare ancora più forte. Il dato assume ancora più peso se si considera che questa era la sua prima uscita dopo l’argento conquistato nei 60 metri ai Mondiali Indoor.

Il record c’è, ma il confronto storico resta più articolato

Il primato di Thompson riguarda i 150 metri corsi con curva e rettilineo, ed è qui che va fatta una distinzione importante. Molti ricordano infatti il 14.35 ottenuto da Usain Bolt nel 2009, ma in quel caso la prova si disputò interamente in rettilineo.

Sulla stessa tipologia di percorso vanno annotati anche i 14.41 corsi da Noah Lyles nel 2024 e da Tyson Gay nel 2010. E nella memoria italiana resta pure il 14.8 manuale firmato da Pietro Mennea a Cassino nel 1979. Tradotto: Thompson si è preso un record vero, ma il dibattito tra epoche, formule e contesti resta apertissimo.