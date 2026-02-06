F1, vittoria Ferrari: il motore Mercedes illegale, lo scenario

Il tema è destinato a far discutere a lungo nel paddock della Formula 1 e potrebbe avere conseguenze importanti sugli equilibri tecnici del Mondiale ormai alle porte. Il motore costruito da Mercedes potrebbe essere dichiarato a breve non legale.

Ferrari, Mercedes all’angolo per la “scappatoia” sul motore

Secondo quanto riportato da Autosprint, la FIA a breve potrebbe essere chiamata a decidere sulla regolarità del motore Mercedes.

La possibile revisione dei criteri di misurazione previsti dal regolamento tecnico per i motori 2026 è ormai entrata in una fase decisiva, e non è lontana la prospettiva di una votazione formale che non richiederà l’unanimità dei costruttori.

Ma cosa è successo con i motori? Il nuovo ciclo tecnico ha imposto a tutti i costruttori di cambiare power unit. La Mercedes si è presentata con un motore che non viola di per se il regolamento, ma lo aggira.

Questo, così come formulato attualmente, prevede controlli effettuati a freddo sui propulsori. In questo scenario, i V6 termici Mercedes risulterebbero conformi alla normativa, pur essendo in grado, una volta in funzione e a temperature operative, di superare i nuovi limiti fissati per il rapporto di compressione, pari a 16:0. L’ipotesi allo studio della FIA è quella di introdurre verifiche statiche effettuate a caldo, un dettaglio tecnico che potrebbe incidere in modo sensibile sulle prestazioni in pista e ridefinire i valori in campo.

Dal punto di vista politico, la situazione appare sempre più chiara. Ferrari ha mantenuto una linea di grande fermezza sin dalle prime fasi della discussione, trovando l’appoggio immediato di Honda e Audi.

Nelle ultime ore si sarebbe aggiunta anche Red Bull Powertrains, inizialmente più defilata e non firmataria della lettera di protesta, ma ora orientata a sostenere una posizione più rigida sul rispetto sostanziale delle norme.

In questo contesto, Mercedes rischia di restare isolata. La casa anglo-tedesca sarebbe l’unica a opporsi apertamente al cambiamento dei criteri di misurazione.

Inoltre questo potrebbe ricadere anche sui suoi team clienti. Un’eventuale revisione regolamentare a stagione in corso, infatti, comporterebbe adattamenti tecnici e strategici complessi, con possibili ripercussioni sulle prestazioni complessive.

Mercedes e clienti in affanno: anche McLaren

Con questo scenario, non sorriderebbe neppure a McLaren, Campione del Mondo in carica. Anche Williams e Alpine (che per la prima volta monterà il propulsore Mercedes) potrebbero trovarsi costrette a ricalibrare assetti e soluzioni tecniche in tempi ridotti.

Dunque, la prossima votazione potrebbe rappresentare uno snodo cruciale per questa stagione e non solo. Anche perchè la tendenza appare già evidente: il fronte Mercedes si restringe, mentre la spinta verso un chiarimento tecnico che favorisca Ferrari e i suoi fa la voce grossa.

