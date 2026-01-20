Sport in tv oggi, martedì 20 gennaio: Australian Open, Champions League e Brignone a Kronplatz

Dal tennis degli Australian Open alla Champions League con Inter e Napoli, passando per lo sci alpino a Kronplatz e una giornata fittissima tra basket, volley e sport invernali: il programma completo di oggi, martedì 20 gennaio, con tutti gli orari e dove vedere gli eventi in tv e streaming.
Quella di martedì 20 gennaio è una giornata che non concede pause agli appassionati di sport. Il palinsesto televisivo e streaming propone eventi fin dalle prime ore della notte fino a tarda sera, con un’offerta che spazia dal tennis al calcio, passando per sport invernali, basket, volley, pallamano e pallanuoto.
Il grande tennis apre le danze con il primo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. Sul cemento di Melbourne scendono in campo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, oltre al doppio azzurro Errani/Paolini.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Ampio spazio anche agli sport invernali: in Italia va in scena il gigante femminile di Kronplatz, con il ritorno in gara di Federica Brignone, mentre a Kitzbühel iniziano le prove della discesa libera maschile. In Asia, la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile fa tappa a Zao.
Il ciclismo inaugura ufficialmente la nuova stagione World Tour con il prologo del Tour Down Under, mentre sul fronte delle nazionali l’Italia affronta la Polonia agli Europei di pallamano, già eliminata ma con punti pesanti in palio per il ranking.
La sera è dominata dal grande calcio europeo: la Champions League propone una lunga serie di partite, con riflettori puntati su Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli. Spazio anche al basket europeo, con l’Eurolega e la sfida di cartello Real Madrid-Olimpia Milano, e a una ricchissima serata di volley femminile di Serie A1.
Di seguito, il calendario completo e integrale degli eventi sportivi in programma oggi.
CALENDARIO SPORT IN TV – MARTEDÌ 20 GENNAIO
01.00 – TENNIS
Australian Open, primo turno
Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max
Musetti-Collignon (01.00)
Sonego-Taberner (01.00)
Darderi-Garin (01.00)
Errani/Paolini-Lumsden/Tang (01.00)
Cocciaretto-Grabher (secondo match dalle 01.00)
Nardi-Wu (terzo match dalle 01.00)
Sinner-Gaston (terzo match, non prima delle 09.00)
07.00 – SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo)
HS102 femminile, qualificazioni – nessuna diretta
08.15 – SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo)
HS102 femminile, gara – Discovery+
08.30 – CICLISMO
Tour Down Under, prologo Adelaide-Adelaide – Discovery+
10.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo)
Gigante femminile Kronplatz, 1ª manche
Rai 2, Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN
11.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo)
Discesa libera maschile Kitzbühel, prova cronometrata – nessuna diretta
13.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo)
Gigante femminile Kronplatz, 2ª manche
Rai 2, Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN
15.00 – CALCIO (amichevole)
Italia U15-Slovenia U15 – Vivo Azzurro TV
15.30 – PALLANUOTO (Europei)
Paesi Bassi-Francia – European Aquatics TV
16.30 – CALCIO (Champions League)
Kairat Almaty-Club Brugge
Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
18.00 – PALLAMANO (Europei)
Italia-Polonia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
18.00 – PALLAMANO (Europei)
Macedonia del Nord-Romania
Montenegro-Svizzera – EHF TV
18.00 – CALCIO (amichevole)
Spagna U17-Italia U17 – Vivo Azzurro TV
18.00 – CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia)
Milan-Fiorentina – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 – BASKET (Champions League)
Tofas-Alba Berlino – DAZN
18.00 – VOLLEY (Challenge Cup)
Stella Rossa Belgrado-Milano – nessuna diretta
18.00 – PALLANUOTO (Europei)
Spagna-Ungheria – European Aquatics TV
18.15 – BASKET (Eurolega)
Olympiacos-Maccabi Tel Aviv – EuroLeague TV
18.30 – BASKET (Eurolega)
Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes – EuroLeague TV
18.30 – BASKET (Eurocup)
Cedevita Olimpija-Cluj Napoca – EuroLeague TV
18.30 – BASKET (Champions League)
Rytas-Hapoel Holon – DAZN
18.30 – CALCIO (Saudi Pro League)
Al Ahli-Al Khaleej – Como TV
18.45 – CALCIO (Champions League)
Bodø/Glimt-Manchester City
Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW
(differita su Cielo alle 21.30)
18.45 – BASKET (Eurolega)
Monaco-Stella Rossa – Sky Sport Max, NOW
19.00 – BASKET (Eurocup)
Chemnitz-JL Bourg
Hapoel Gerusalemme-Bahcesehir
Slask Wroclaw-Aris – EuroLeague TV
19.00 – VOLLEY (Champions League)
Luneburg-Zawiercie – EuroVolley TV
19.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1)
San Giovanni in Marignano-Firenze – VBTV, DAZN
20.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1)
Macerata-Chieri – VBTV, DAZN
20.00 – BASKET (Eurolega)
ASVEL-Zalgiris – EuroLeague TV
20.00 – VOLLEY (Champions League)
Montpellier-Haasrode Leuven – EuroVolley TV
20.15 – BASKET (Eurolega)
Panathinaikos-Baskonia – EuroLeague TV
20.30 – PALLAMANO (Europei)
Danimarca-Portogallo
Slovenia-Isole Faroe
Ungheria-Islanda – EHF TV
20.30 – BASKET (Eurolega)
Barcellona-Dubai
Bayern Monaco-Partizan
Valencia-Parigi – EuroLeague TV
20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1)
Busto Arsizio-Monviso
Novara-Perugia
Milano-Cuneo
Vallefoglia-Conegliano – VBTV
Bergamo-Scandicci – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV
20.30 – PALLANUOTO (Europei)
Serbia-Montenegro – European Aquatics TV
20.45 – BASKET (Eurolega)
Real Madrid-Olimpia Milano – Sky Sport Basket, NOW
20.45 – CALCIO (FA Cup)
Salford-Swindon – Discovery+, DAZN
21.00 – CALCIO (Champions League)
Copenhagen-Napoli – Sky Sport Calcio, NOW
Inter-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW
Olympiacos-Bayer Leverkusen – Sky Sport 257, NOW
Real Madrid-Monaco – Sky Sport Max, NOW
Sporting Lisbona-PSG – Sky Sport Mix, NOW
Tottenham-Borussia Dortmund – Sky Sport 256, NOW
Villarreal-Ajax – Sky Sport 258, NOW
21.00 – BASKET (Champions League)
Gran Canaria-Trieste
Tenerife-Nymburk – DAZN