Sport in tv oggi, martedì 20 gennaio: Australian Open, Champions League e Brignone a Kronplatz

Dal tennis degli Australian Open alla Champions League con Inter e Napoli, passando per lo sci alpino a Kronplatz e una giornata fittissima tra basket, volley e sport invernali: il programma completo di oggi, martedì 20 gennaio, con tutti gli orari e dove vedere gli eventi in tv e streaming.

Quella di martedì 20 gennaio è una giornata che non concede pause agli appassionati di sport. Il palinsesto televisivo e streaming propone eventi fin dalle prime ore della notte fino a tarda sera, con un’offerta che spazia dal tennis al calcio, passando per sport invernali, basket, volley, pallamano e pallanuoto.

Il grande tennis apre le danze con il primo turno degli Australian Open, primo Slam della stagione. Sul cemento di Melbourne scendono in campo Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, oltre al doppio azzurro Errani/Paolini.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Ampio spazio anche agli sport invernali: in Italia va in scena il gigante femminile di Kronplatz, con il ritorno in gara di Federica Brignone, mentre a Kitzbühel iniziano le prove della discesa libera maschile. In Asia, la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile fa tappa a Zao.

Il ciclismo inaugura ufficialmente la nuova stagione World Tour con il prologo del Tour Down Under, mentre sul fronte delle nazionali l’Italia affronta la Polonia agli Europei di pallamano, già eliminata ma con punti pesanti in palio per il ranking.

La sera è dominata dal grande calcio europeo: la Champions League propone una lunga serie di partite, con riflettori puntati su Inter-Arsenal e Copenhagen-Napoli. Spazio anche al basket europeo, con l’Eurolega e la sfida di cartello Real Madrid-Olimpia Milano, e a una ricchissima serata di volley femminile di Serie A1.

Di seguito, il calendario completo e integrale degli eventi sportivi in programma oggi.

CALENDARIO SPORT IN TV – MARTEDÌ 20 GENNAIO

01.00 – TENNIS

Australian Open, primo turno

Eurosport 1-2, Discovery+, DAZN, HBO Max

Musetti-Collignon (01.00)

Sonego-Taberner (01.00)

Darderi-Garin (01.00)

Errani/Paolini-Lumsden/Tang (01.00)

Cocciaretto-Grabher (secondo match dalle 01.00)

Nardi-Wu (terzo match dalle 01.00)

Sinner-Gaston (terzo match, non prima delle 09.00)

07.00 – SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo)

HS102 femminile, qualificazioni – nessuna diretta

08.15 – SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo)

HS102 femminile, gara – Discovery+

08.30 – CICLISMO

Tour Down Under, prologo Adelaide-Adelaide – Discovery+

10.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo)

Gigante femminile Kronplatz, 1ª manche

Rai 2, Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN

11.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo)

Discesa libera maschile Kitzbühel, prova cronometrata – nessuna diretta

13.30 – SCI ALPINO (Coppa del Mondo)

Gigante femminile Kronplatz, 2ª manche

Rai 2, Rai Play, Eurosport 2, Discovery+, DAZN

15.00 – CALCIO (amichevole)

Italia U15-Slovenia U15 – Vivo Azzurro TV

15.30 – PALLANUOTO (Europei)

Paesi Bassi-Francia – European Aquatics TV

16.30 – CALCIO (Champions League)

Kairat Almaty-Club Brugge

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.00 – PALLAMANO (Europei)

Italia-Polonia – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

18.00 – PALLAMANO (Europei)

Macedonia del Nord-Romania

Montenegro-Svizzera – EHF TV

18.00 – CALCIO (amichevole)

Spagna U17-Italia U17 – Vivo Azzurro TV

18.00 – CALCIO FEMMINILE (Coppa Italia)

Milan-Fiorentina – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 – BASKET (Champions League)

Tofas-Alba Berlino – DAZN

18.00 – VOLLEY (Challenge Cup)

Stella Rossa Belgrado-Milano – nessuna diretta

18.00 – PALLANUOTO (Europei)

Spagna-Ungheria – European Aquatics TV

18.15 – BASKET (Eurolega)

Olympiacos-Maccabi Tel Aviv – EuroLeague TV

18.30 – BASKET (Eurolega)

Hapoel Tel Aviv-Anadolu Efes – EuroLeague TV

18.30 – BASKET (Eurocup)

Cedevita Olimpija-Cluj Napoca – EuroLeague TV

18.30 – BASKET (Champions League)

Rytas-Hapoel Holon – DAZN

18.30 – CALCIO (Saudi Pro League)

Al Ahli-Al Khaleej – Como TV

18.45 – CALCIO (Champions League)

Bodø/Glimt-Manchester City

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

(differita su Cielo alle 21.30)

18.45 – BASKET (Eurolega)

Monaco-Stella Rossa – Sky Sport Max, NOW

19.00 – BASKET (Eurocup)

Chemnitz-JL Bourg

Hapoel Gerusalemme-Bahcesehir

Slask Wroclaw-Aris – EuroLeague TV

19.00 – VOLLEY (Champions League)

Luneburg-Zawiercie – EuroVolley TV

19.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1)

San Giovanni in Marignano-Firenze – VBTV, DAZN

20.00 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1)

Macerata-Chieri – VBTV, DAZN

20.00 – BASKET (Eurolega)

ASVEL-Zalgiris – EuroLeague TV

20.00 – VOLLEY (Champions League)

Montpellier-Haasrode Leuven – EuroVolley TV

20.15 – BASKET (Eurolega)

Panathinaikos-Baskonia – EuroLeague TV

20.30 – PALLAMANO (Europei)

Danimarca-Portogallo

Slovenia-Isole Faroe

Ungheria-Islanda – EHF TV

20.30 – BASKET (Eurolega)

Barcellona-Dubai

Bayern Monaco-Partizan

Valencia-Parigi – EuroLeague TV

20.30 – VOLLEY FEMMINILE (Serie A1)

Busto Arsizio-Monviso

Novara-Perugia

Milano-Cuneo

Vallefoglia-Conegliano – VBTV

Bergamo-Scandicci – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.30 – PALLANUOTO (Europei)

Serbia-Montenegro – European Aquatics TV

20.45 – BASKET (Eurolega)

Real Madrid-Olimpia Milano – Sky Sport Basket, NOW

20.45 – CALCIO (FA Cup)

Salford-Swindon – Discovery+, DAZN

21.00 – CALCIO (Champions League)

Copenhagen-Napoli – Sky Sport Calcio, NOW

Inter-Arsenal – Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, NOW

Olympiacos-Bayer Leverkusen – Sky Sport 257, NOW

Real Madrid-Monaco – Sky Sport Max, NOW

Sporting Lisbona-PSG – Sky Sport Mix, NOW

Tottenham-Borussia Dortmund – Sky Sport 256, NOW

Villarreal-Ajax – Sky Sport 258, NOW

21.00 – BASKET (Champions League)

Gran Canaria-Trieste

Tenerife-Nymburk – DAZN