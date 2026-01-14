Sport in TV oggi, mercoledì 14 gennaio: Sinner al One Point Slam, Europei, volley, basket e grande calcio

Giornata densissima di eventi sportivi in tv e streaming: Jannik Sinner protagonista a Melbourne nel One Point Slam, tennis su più fronti tra Australia e qualificazioni Slam, sport invernali con biathlon, snowboard e pattinaggio artistico, Europei di pallanuoto, serata ricchissima tra volley, basket e calcio internazionale
Mercoledì 14 gennaio si apre con una lunga notte di tennis in Australia. Jannik Sinner torna in campo nel One Point Slam, evento-esibizione spettacolare sul cemento di Melbourne: partite decise da un solo punto secco, 48 partecipanti (anche amatori) e un montepremi da un milione di dollari australiani. In campo anche Carlos Alcaraz.
In parallelo proseguono:
i tornei ATP e WTA di Adelaide, Auckland e Hobart
il secondo turno delle qualificazioni degli Australian Open
esibizioni di alto livello in vista del primo Slam stagionale.
Sport invernali: biathlon, snowboard e pattinaggio artistico
Spazio anche agli sport della neve e del ghiaccio:
Biathlon con la staffetta femminile di Coppa del Mondo a Ruhpolding
Snowboard con lo slalom parallelo a squadre a Bad Gastein
Pattinaggio artistico: via agli Europei di Sheffield con short program delle coppie e delle donne
Cancellata invece la prova cronometrata della discesa maschile di Wengen, che tornerà giovedì.
Pallanuoto, volley e basket: serata ad alta intensità
Continuano gli Europei di pallanuoto, mentre la serata propone:
Champions League femminile di volley con Scandicci e Milano
Superlega maschile con cinque partite in contemporanea
Eurolega ed Eurocup di basket
Coppe europee minori di volley e basket
Calcio senza sosta tra Serie A, coppe e campionati esteri
Ricchissimo il palinsesto calcistico:
Serie A con Napoli-Parma e Inter-Lecce
Bundesliga con tre gare in contemporanea
Coppa d’Africa (semifinali)
Coppa di Lega inglese
Coppa del Re spagnola
Coppa Italia di Serie C
Campionati esteri tra Portogallo, Arabia Saudita e Scozia
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI – MERCOLEDÌ 14 GENNAIO
Tennis
23.30 (mar 13) ATP Auckland, ottavi: Darderi-Tabilo – Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis; Sky Go, NOW, Tennis TV
00.00 Qualificazioni Australian Open (2° turno) – Discovery+
Zeppieri-Holt; Bronzetti-Stoiana; Travaglia-Landaluce; Maestrelli-Seyboth Wild; Passaro-Boyer; Stefanini-Osuigwe; Ambrosio-Korpatsch; Cinà-Vallejo
01.00 ATP Adelaide, ottavi – Sky Sport Uno/Tennis; Sky Go, NOW, Tennis TV
Vavassori-Vukic; Bolelli/Vavassori-Johnson/Zielinski
01.00 WTA 500 Adelaide, ottavi – Sky Sport Uno/Tennis; SuperTennis; Sky Go, NOW, SuperTenniX
01.00 WTA 250 Hobart, ottavi – Cocciaretto-Li – Sky Sport Uno/Tennis; SuperTennis; Sky Go, NOW, SuperTenniX
07.00 Esibizione: Svitolina-Anisimova – Discovery+
07.00 One Point Slam (Sinner, Alcaraz) – Eurosport 1, Discovery+, DAZN, YouTube Eurosport Italia
Motori e altri sport
05.00 Dakar, 10ª tappa – Sintesi ore 23.00 su Sky Sport Arena, Eurosport, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW
05.00 Badminton, Open India – BWF TV
14.00 Snooker, The Masters – Eurosport 1, Discovery+, DAZN
21.00 Snooker, The Masters – Eurosport 1, Discovery+, DAZN
Sport invernali
13.55 Pattinaggio artistico, Europei Sheffield – Coppie short – RaiSport HD (15.10), RaiPlay, Discovery+
14.30 Biathlon, staffetta femminile Ruhpolding – Eurosport 2, Discovery+, DAZN
14.30 Snowboard, PSL squadre qualificazioni – nessuna diretta
16.00 Snowboard, PSL squadre finali – RaiPlay Sport 1, Eurosport 2, Discovery+, DAZN
18.00 Pattinaggio artistico, short donne – RaiPlay Sport 1 (21.00), Eurosport 2, Discovery+, DAZN
Pallanuoto
12.30 Europei: Malta-Ungheria – European Aquatics TV
15.15 Europei: Paesi Bassi-Spagna – European Aquatics TV
18.00 Europei: Francia-Montenegro – European Aquatics TV
20.30 Europei: Israele-Serbia – European Aquatics TV
Volley
17.00 Champions League F: VakifBank-Alba Blaj – EuroVolley TV
18.00 Champions League F: Scandicci-Le Cannet – Sky Sport Arena; Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV
18.00 Champions League F: Resovia-Levallois – EuroVolley TV
19.30 Superlega: Milano-Piacenza – VBTV, DAZN
20.00 Champions League F: Milano-Zeleznicar – Sky Sport Uno; Sky Go, NOW, DAZN, EuroVolley TV
20.00 CEV Cup F: Chieri-Vandoeuvre – nessuna diretta
20.00 Challenge Cup F: Vallefoglia-Nyiregyhaza – nessuna diretta
20.30 Superlega: Cuneo-Perugia – VBTV, DAZN
20.30 Superlega: Grottazzolina-Civitanova – VBTV
20.30 Superlega: Verona-Padova – VBTV
20.30 Superlega: Modena-Trento – RaiSport HD; RaiPlay, VBTV
20.30 Champions League F: LKS Lodz-Zeren Spor – EuroVolley TV
Basket
17.00 Eurocup: Turk Telekom-London Lions – EuroLeague TV
19.00 Eurocup: Aris-Hapoel Gerusalemme; Buducnost-Lietkabelis; Ulm-Chemnitz – EuroLeague TV
19.15 Eurolega F: Valencia-Venezia – YouTube FIBA
19.15 Hockey ghiaccio: Fehervar-Bolzano – DAZN
19.30 Eurolega: Partizan-Olympiacos – EuroLeague TV
19.30 Eurocup: JL Bourg-Besiktas – EuroLeague TV
20.00 Eurocup: Venezia-Slask – Sky Sport Basket; Sky Go, NOW, EuroLeague TV
20.00 Europe Cup: Reggio Emilia-Bosna – YouTube FIBA
20.00 Eurolega F: Bourges-Schio – YouTube FIBA
20.30 Europe Cup: Sassari-Saragozza – YouTube FIBA
Calcio
14.30 Coppa Italia Serie C: Renate-Latina – Sky Sport Uno, Calcio, 251; Sky Go, NOW
18.00 Coppa Italia Serie C: Ternana-Potenza – Sky Sport Uno, 251; Sky Go, NOW
18.00 Coppa d’Africa: Senegal-Egitto – Sportitalia; sportitalia.it
18.30 Serie A: Napoli-Parma – DAZN
18.30 Bundesliga: Wolfsburg-St. Pauli – Sky Sport Calcio; Sky Go, NOW
18.30 Saudi Pro League: Al Ahli-Al Taawon – Como TV
19.45 Coppa Portogallo: Fafe-Braga – Como TV
20.30 Bundesliga: Colonia-Bayern Monaco – Sky Sport Calcio, Sky Sport Max; Sky Go, NOW
20.30 Bundesliga: Hoffenheim-Gladbach; Lipsia-Friburgo – nessuna diretta
20.45 Serie A: Inter-Lecce – DAZN
20.45 Premiership Scozia: Falkirk-Celtic – Como TV
21.00 Coppa d’Africa: Nigeria-Marocco – Sportitalia; sportitalia.it
21.00 Coppa di Lega inglese: Chelsea-Arsenal – nessuna diretta
21.00 Coppa del Re: Betis-Elche; Alaves-Rayo; Albacete-Real Madrid – DAZN